قطع المياه عن 13 منطقة في القاهرة .. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه في عدد من المناطق التابعة للمحافظة نظراً لتحويل مسار خط مياه قطر 800 مم بشارع الحرية بسبب اعمال الكباري بميدان ابن الحكم الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن المناطق التالية:

منطقة العزب بالمطرية – منطقة الالف مسكن – عزبة شنودة البحرية – استراحة الوزير – منشية التحرير – ميدان سفير- ميدان الإسماعيلية - ميدان تريومف ومتفرعاتهم – الماظة – منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها – قاعدة الماظة الجوية – مستشفى الجلاء – أرض الجولف.

قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة صباح السبت

وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح غدا السبت الموافق 04- 09- 2021 وحتى الساعة الثانية عشر صباح يوم الاحد الموافق 05 – 09 – 2021 وذلك لمدة 14 ساعة .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.