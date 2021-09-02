أستاذ أمراض بجامعة أنجليا راسكن البريطانية: العالم لن يعود للإغلاق.. والحكومة المصرية وفرت اللقاحات

قال الدكتور ضياء الدين كامل ، استاذ الأمراض بجامعة انجليا راسكن البريطانية، أن العالم يعاني من جائحة كورونا والتى اثرت بشكل كبير، مؤكدا أنه في وقت من الأوقات تفائلنا بوجود اللقاحات.

وأضاف الدكتور ضياء الدين كامل خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، أن بريطانيا أعلنت انها طعمت أكثر من 70% من المواطنين، مشيرا إللى أنه كان في بداية الأزمة حدث ضغط كبير على المستشفيات والأن أصبح هناك تعايش مع الأزمة.

لا يوجد أى دولة تستطيع الوقوف أمام هذه الازمة الحادة

وتابع الدكتور ضياء الدين كامل، أنه لا يوجد أى دولة تستطيع الوقوف أمام هذه الازمة الحادة حتى الان، مؤكدا أن المتحورات الجديدة تنتشر بشكل كبيروعلى الرغم من ذلك حدوث أي تغيير في الشكل الأساسي للفيروس يقضي عليه.

وأشار استاذ الأمراض بجامعة انجليا راسكن البريطانية، أن الأزمة وضعت العالم في موقف صعب، مؤكدا أن العالم لن يعود للأغلاق لكنه يتعامل بذكاء مع الجائحة .

وأكد كامل أن اللقاح هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة الفيروس، مؤكدا أن الحكومة المصرية بذلت مجهودات كبيرة لتوفير اللقاحات للمواطنين.



