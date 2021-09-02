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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلمانية تشيد بالقمة المصرية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

أشادت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب بـ الشرقية وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية ودورهم البارز في استضافة القمة المصرية الفلسطينية الأردنية، مؤكدة أن الدولة المصرية تؤكد يوميا دورها المحوري في المنطقة العربية.

 

وأضافت أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن القمة التي تستضيفها القاهرة اليوم، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تهدف إلى دفع عملية التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ودفع عملية السلام، وتوحيد الموقف العربي بشأن القضية الفلسطينية.

 

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وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر من القضية الفلسطينية معروف وانحيازها واضحا تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

 

وأكدت "حازم" أن هناك جهودا كبيرة تبذلها القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية وتسوية النزاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وهذا يدل على موقف مصر الراسخ لدعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية.

 

وأشارت أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي إلى أهمية القمة الثلاثة التي ترعاها مصر من أجل دعم الموقف الفلسطيني واستئناف المفاوضات وإتمام عملية المصالحة والتوافق بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية.

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