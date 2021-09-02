اعتبار فرنسا فائزة|تصادم يطيح بـ ألمانيا من سباق سبرنت ببطولة دراجات المضمار

شهد سباق سبرنت بين منتخب فرنسا وألمانيا للناشئات في بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين المقامة على المضمار الحديث في استاد القاهرة الدولي - في الفترة من 1 سبتمبر إلى 5 سبتمبر الجاري - حادث تصادم خطيرا وتوقف السباق بعد اصطدام لاعبات المنتخب الألماني فيما بينهن.

وخرج ثلاثي الفريق الالماني مصابات وتم نقلهن للعلاج ولم يستكمل السباق وتم اعتبار فرنسا فائزة لسقوط الفريق الالماني بالكامل 3 لاعبات وخروجهن للعلاج.



حدث الاصطدام خلال الجولة الثانية من منافسات سباق 400 متر (مطاردة الفرق) عندما سقطت إحدى المتسابقات بمنتخب المانيا مع زميلاتها لترتطم بها متسابقتان ويتوقف السباق على الفور بعد إعلان خسارة ألمانيا السباق.



وعلى الفور تدخل طاقم الإسعاف للكشف على الإصابات، لتأتي إصابات اللاعبتان مارلا سيجموند ويوستينا سيزابالا عبارة كدمات وسحجات لم تستدعي نقلهم إلى المستشفى، بينما أصيبت اللاعبة فابيان جايهريج إصابات خطيرة لتنقل على الفور إلى غرفة الإسعافات ومنها تم نقلها إلى المستشفى لاجراء اشعات وفحوصات ، بينما كانت اللاعبة الوحيدة التي تم تسقط هي فرانزي أريندت.