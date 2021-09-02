عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أثناء استعادة أطفالها.. مصرع سيدة على يد طليقها بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

لقيت سيدة مصرعها، إثر قيام زوجها بطعنها عدة طعنات بسكين أثناء أخذ اطفالها بحكم محكم، بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

ورد اخطارا للواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية من اللواء ايهاب عطية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود  بلاغ من شرطة النجدة بمصرع  سيدة  تدعى م م ا مقيمة المنزله على يد طليقها أثناء قيامها بتنفيذ حكم المحكمه بحضانه اطفالها حيث قامت بالتوجه للمنزل لاصطحابها فرفض الاب ونشبت مشاجرة كبيرة بينهما فقام بطعنها بسكين اربع طعنات اودت بحياتها.

انتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعه وتم التحفظ على الاداة المستخدمه وضبط المتهم وتم نقل الجثة الى مستشفى المنزلة.

وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

مشاجرة امن الدقهلية محافظة الدقهلية مصرع قتل شرطة المنزل المباحث المباحث الجنائية سكين ت المحكمة لقي رفض حضانة

موضوعات متعلقة

صناع الخير تسلم مراكب صيد لصغار الصيادين بـ المنزلة|صور

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني |سنوات من الود والتفاهم والثقة المتبادلة

عقيلة صالح: لا حل للأزمة في ليبيا إلا بالمصالحة وإجراء الانتخابات المرتقبة

دياب اللوح:انعقاد القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية تتويج للشراكة في جميع المجالات

تطعيم 40% بنهاية العام.. مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف عن موعد انحسار فيروس كورونا

سياح بلجيكا ومولدوفا يعودون لـ الغردقة ومرسى علم أكتوبر المقبل

الولايات المتحدة تؤكد مساعدة السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع يغرق الشوارع ..شاهد

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

دخلنا الموجة الرابعة .. تاج الدين : يوجد أكثر من 100 متحور لكورونا

الشراء الموحد: استقبال 525 ألف جرعة لقاح كورونا جونسون آند جونسون.. السبت

المنافسة تشتعل مبكرا.. أبرز المرشحين لرئاسة اتحاد الكرة.. بينهم اسم مفاجأة

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

فيديو جراف.. احمد شوبير يكشف عن صفقات الزمالك ورحيل جنش وحارس جديد للأهلي

الإصابات تتزايد .. وصول الموجة الرابعة من كورونا مصر واللقاح هو الحل

اكتشفنا سر الكركديه المصري فقررنا استيراده.. السفير الكوري وحديث من القلب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ