أثناء استعادة أطفالها.. مصرع سيدة على يد طليقها بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها، إثر قيام زوجها بطعنها عدة طعنات بسكين أثناء أخذ اطفالها بحكم محكم، بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

ورد اخطارا للواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية من اللواء ايهاب عطية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع سيدة تدعى م م ا مقيمة المنزله على يد طليقها أثناء قيامها بتنفيذ حكم المحكمه بحضانه اطفالها حيث قامت بالتوجه للمنزل لاصطحابها فرفض الاب ونشبت مشاجرة كبيرة بينهما فقام بطعنها بسكين اربع طعنات اودت بحياتها.

انتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعه وتم التحفظ على الاداة المستخدمه وضبط المتهم وتم نقل الجثة الى مستشفى المنزلة.

وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.