تطورات جديدة.. المغربي وليد الكرتي يقترب من الزمالك

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن اقتراب مسؤولي القلعة البيضاء من حسم صفقة المغربي وليد الكرتي لاعب الوسط المهاجم بفريق الوداد المغربي لضمه بداية من الموسم المقبل، وأشار المصدر إلى أن المفاوضات مع اللاعب وصلت لمراحل متقدمة.



وشدد المصدر على أن بيراميدز كان قريبا من ضم اللاعب قبل أن تتعثر المفاوضات بينهما بسبب الخلاف على الأمور المادية، ليفتح مسؤولو القلعة البيضاء باب المفاوضات مع اللاعب من جديد.



ويسعى الزمالك لضم لاعب وسط أجنبي لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل المنافسة بقوة على البطولات في الموسم المقبل.