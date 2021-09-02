تاريخ مواجهات مصر أمام الجابون قبل انطلاق الجولة الثانية بتصفيات كأس العالم

تنتظر جماهير مصر مباراة منتخب مصر ضد الجابون فى الجولة الثانية من مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.



ويستعد منتخب مصر للسفر إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل، من أجل مواجهة نظيره منتخب الجابون ضمن الجولة الثانية من مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.



و تطير بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يوم الجمعة المقبل 3 سبتمبر، إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل، استعداداً للمواجهة المرتقبة مع نظيره الجابوني.



ويرصد موقع صدى البلد تاريخ مواجهات مصر والجابون قبل انطلاق الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر .

-المباراة الرسمية الوحيدة كانت في كأس الأمم الأفريقية عام 1994 وتمكنت مصر من الفوز 4-0



-أما عن المواجهتين المتبقيتين فكانت بصفة ودية، حيث كان اللقاء الثاني عام 2002 وفازت مصر 4- 0.



-المواجهة الثالثة أمام الجابون كانت ودية في عام 2004 وفازت مصر 2-0.