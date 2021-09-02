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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنافسة تشتعل مبكرا.. أبرز المرشحين لرئاسة اتحاد الكرة.. بينهم اسم مفاجأة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

مبكراً..أشتعلت المعركة الإنتخابية على منصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد انتهاء موسم الدوري الممتاز بتتويج نادي الزمالك باللقب الثالث عشر له في تاريخه.

ودارت أحاديث كثيرة عن ترشح بعض الأسماء المؤثرة سابقاً في عالم كرة القدم، مثل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، والنائب الأول للاتحاد العربي لكرة القدم الحالي.

كشفت تقارير صحفية أن، المهندس هاني أبو ريدة، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بدأ في اتخاذ الخطوات الأولى من أجل تكوين قائمة انتخابية يخوض بها انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي من المقرر أن تُقام عقب نهاية عمل اللجنة الثلاثية الحالية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بقرار من فيفا.

وأضافت التقارير أن، أبو ريدة استقر حتى الآن على ضم مجموعة من الأسماء للجنته، وهم الثلاثي كرم كردي عضو المجلس السابق، وعامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق وأشرف محرم، عضو مجلس نادي الصيد السابق لقائمته الانتخابية بينما تم الاستقرار على تولي أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية الحالية منصب رئيس رابطة الأندية في حال نجاح أبو ريدة.

بينما على الجانب الآخر صرح أبو ريدة خلال مداخلته مع الإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد أنه لم ينوي الترشح خلال هذه الفترة على منصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

قال أبو ريدة، إنه ليس لديه الرغبة في خوض انتخابات اتحاد الكرة وأن هناك مشروعا تقدمه الدولة المصرية قريبًا، مشيراً إلى أن اتجاه الدولة سيتضح خلال الفترة المقبلة لكي يتسنى له تحديد موقفه.

وفي نفس السياق توجد مفاجأة في الأسماء المرشحة لمنصب الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو محمود طاهر الذي يعد من أهم رجال الأعمال الذي تواجد بشكل كبير بين أندية كرة القدم بعد توليه منصب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي لمدة أربع سنوات.

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وعلمت مصادر داخل موقع صدى البلد أن، محمود طاهر يقترب من رئاسة اتحاد الكرة وأن الأمور باتت مهيأة جدًا فى هذا الصدد.

وأكد المصدر أن طاهر يفكر حاليًا فى المجموعة التى ستخوض معه المرحلة القادمة فى اتحاد الكرة.

ومن المؤكد تواجد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، في السباق الإنتخابي بعد تلميحه عن التواجد في الانتخابات القادمة والتعليق بشكل كبير على كل الأحداث التي تتخذها اللجنة الثلاثية بقيادة أحمد مجاهد.

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