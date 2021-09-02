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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: توصيل الغاز الطبيعي لـ 66 قرية ضمن "حياة كريمة"

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً بشان الموقف التنفيذي لمشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، التي تتضمن  تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي من الخطوط الرئيسية وفرعات وتوصيلات المنازل، وذلك بالتوازى مع  توصيل الخدمة بالأماكن والقرى والمدن المدرجة في خطة الشركة المصرية للغازات "إيجاس"

تضمن تقرير الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس"، الإشارة إلى أنه يتم تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق المدرجة في خطة الشركة وذلك بالتوزاي مع التعاقد مع العملاء، في حين يجرى تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق والقرى المدرجة في"حياة كريمة" بصفة أساسية دون توقف أو انتظار لإجراءات التعاقد مع العملاء . 

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وتبين من التقرير، أنه وبعد مراجعة البيانات وخطة عمل الشركة، أن إجمالي القرى والمناطق المدرجة في المبادرة ، والتي تستلزم إدخال ومد خدمة الغاز الطبيعي لها، 66 قرية بخلاف مدينتى ناصر وببا ، منها 21 قرية ومنطقة بمركز ناصر "منها قرية الزيتون مخدومة بالغاز الطبيعي"،بجانب 6 قرى مخدومة بالصرف الصحي وهى من القرى ذات  الأولوية"كمرحلة  أولى"في مد وتوصيل خدمة الغاز الطبيعي وتشمل(الحرجة،بني عدى،بهبشين،دلاص، دنديل وطحا بوش)،إضافة إلى قرية الزيتون والتي تعتبر من القرى المخدومة بالغاز الطبيعي

وفي مركز ومدينة ببا، يوجد 46 قرية ومنطقة، بجانب مدينة ببا العاصمة التي تعمل بالغاز الطبيعي وقرية سدس المدرجة في خطة الشركة لتوصيل الغاز الطبيعي،حيث توجد 6 قرى لها الأولوية في توصيل الخدمة نظرا لأنها مخدومة بخدمة الصرف الصحي، وهي( هلية ، بني قاسم ، صفط راشين ، طنسا بني مالو ، كفر ناصر ، غياضة الشرقية )

من جانبه أكد المحافظ "د. محمد هاني غنيم "المتابعة المستمرة  للأعمال الجاري تنفيذها في مشروعات المبادرة الرئاسية في كافة القطاعات والمرافق الحيوية من التعليم والصرف الصحي والصحة والكهرباء والطاقة والخدمات الجماهيرية والشباب والرياضة والتضامن والري وغيرها ، مشيرا إلى أن إدراج  تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي ضمن القطاعات المستهدفة في قرى "حياة كريمة " يمثل  إضافة هامة ودفعة كبيرة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى الريف كخدمة حضارية لأهالى القرى وإزالة أعباء تداول واستخدام اسطوانات البوتاجاز

بني سويف الكهرباء الصحة حياة كريمة المصرية اسطوانات البوتاجاز الغاز الطبيعى

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