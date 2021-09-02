عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي ببطولة أفريقيا لكرة اليد

صدى البلد

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الاهلي على تهنئة الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة اليد عقب التتويج بالبطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس، التي استضافتها مدينة مكناس المغربية، وذلك بعد الفوز الذي حققه الأهلي على حساب فريق وداد سمارة المغربي بنتيجة 29-24، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم.

وأشاد محمود الخطيب بالجهد الكبير للجهاز الفني والأداء المتميز لـ«رجال يد الأهلي»، الذي عبر عنه الفريق بتحقيق الفوز في جميع مباريات البطولة، مما يعكس الروح العالية للاعبين والإصرار على تحقيق اللقب.

وجاء في تهنئة رئيس النادي أن الفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة تجاه ناديهم في المرحلة القادمة، لتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي ‏وطموحات جماهيره، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف ‏وتركيز مستمر، مؤكدًا على ثقته في إخلاص «رجال كرة اليد» وكل عناصر المنظومة، ‏على الاستمرار في الطريق الصحيح وتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات.

 

محمود الخطيب مكناس المغربية وداد سمارة المغربي إدارة الأهلي البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني |سنوات من الود والتفاهم والثقة المتبادلة

عقيلة صالح: لا حل للأزمة في ليبيا إلا بالمصالحة وإجراء الانتخابات المرتقبة

دياب اللوح:انعقاد القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية تتويج للشراكة في جميع المجالات

تطعيم 40% بنهاية العام.. مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف عن موعد انحسار فيروس كورونا

سياح بلجيكا ومولدوفا يعودون لـ الغردقة ومرسى علم أكتوبر المقبل

الولايات المتحدة تؤكد مساعدة السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع يغرق الشوارع ..شاهد

دخلنا الموجة الرابعة .. تاج الدين : يوجد أكثر من 100 متحور لكورونا

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

الشراء الموحد: استقبال 525 ألف جرعة لقاح كورونا جونسون آند جونسون.. السبت

المنافسة تشتعل مبكرا.. أبرز المرشحين لرئاسة اتحاد الكرة.. بينهم اسم مفاجأة

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

فيديو جراف.. احمد شوبير يكشف عن صفقات الزمالك ورحيل جنش وحارس جديد للأهلي

الإصابات تتزايد .. وصول الموجة الرابعة من كورونا مصر واللقاح هو الحل

اكتشفنا سر الكركديه المصري فقررنا استيراده.. السفير الكوري وحديث من القلب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ