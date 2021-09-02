الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي ببطولة أفريقيا لكرة اليد

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الاهلي على تهنئة الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة اليد عقب التتويج بالبطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس، التي استضافتها مدينة مكناس المغربية، وذلك بعد الفوز الذي حققه الأهلي على حساب فريق وداد سمارة المغربي بنتيجة 29-24، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم.

وأشاد محمود الخطيب بالجهد الكبير للجهاز الفني والأداء المتميز لـ«رجال يد الأهلي»، الذي عبر عنه الفريق بتحقيق الفوز في جميع مباريات البطولة، مما يعكس الروح العالية للاعبين والإصرار على تحقيق اللقب.

وجاء في تهنئة رئيس النادي أن الفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة تجاه ناديهم في المرحلة القادمة، لتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي ‏وطموحات جماهيره، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف ‏وتركيز مستمر، مؤكدًا على ثقته في إخلاص «رجال كرة اليد» وكل عناصر المنظومة، ‏على الاستمرار في الطريق الصحيح وتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات.