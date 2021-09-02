تطعيم 40% بنهاية العام.. مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف عن موعد انحسار فيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه بعد أن نعبر عام 2021، من متوقع انحسار هذا الفيروس من ناحية الشدة.

وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا بد من خلق حالة توازن ،مشيرا إلى أنه لا بد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار المرض.

وتابع محمد عوض تاج الدين، أن الدولة بذت مجهودات كبيرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات للدولة حتى نستطيع تطعيم أكبر قدر ممكن .

سيتم تطعيم كل العاملين بالمصالح الحكومية

وأشار تاج الدين إلى أنه سيتم تطعيم كل العاملين بالمصالح الحكومية التي تتعامل مع الجمهور، وأيضا تطعيم العاملين بالعملية التعليمية.

وأكد رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أنه متوقع ان نصل إلى تطعيم 40% من سكان مصر قبل نهاية هذا العام، مؤكدا ويوجد ما يقرب من 8 مليون مواطن حصلوا على التطعيم ولا يوجد اى مضاعفات خطيرة من الحصول على اللقاح.