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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب النني عن المنتخب .. إصابة عضلية أم بسبب العروض التركية |تفاصيل

محمد النني
محمد النني

كشفت تقارير الصحف التركية دخول عدة أندية في مفاوضات قوية مع أرسنال لضم محمد النني خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب صحيفة Milliyet التركية فإن نادي بشكتاش تقدم بعرض رسمي لـ ارسنال للحصول علي خدمات محمد النني.

يأتى ذلك قبل غلق سوق الانتقالات في تركيا يوم 8 سبتمبر الجاري علي أن يتم غلق باب القيد الأوروبي غدا الجمعة.

ويدخل فريق بشكتاش التركي المنافسة على ضم الفرعون المصري مع غريمه التقليدي محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي لضمه سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وحسب تقرير الصحيفة فإن نادي جالاتا سراي رصيد 4 مليون يورو لضم محمد النني سريعا قبل إغلاق سوق الانتقالات الأوروبية للاستفادة من اللاعب في بطولة الدورى الأوروبي .

حقيقة إصابة محمد النني 

في سياق آخر تردد أنباء أن إرسال ارسنال تقرير طبي بإصابة النني ما هو الا اتاحة فرصة للاعب بحسم مصيره قبل غلق باب القيد الأوروبي.

وقد تلقى الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم تقريرًا طبيًا من الجهاز الطبي لنادي أرسنال الإنجليزي يؤكد تعذر لحاق محمد النني لاعب الأرسنال ببعثة المنتخب بالجابون للمشاركة في مباراة الجولة الثانية لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم أمام الجابون ضمن المجموعة السادسة لتعرضه لإصابة عضلية في تدريبات فريقه صباح اليوم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الجابون يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهله لبطولة كأس العالم. 

استبعاد رمضان صبحي من السفر للجابون

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أعلن استبعاد رمضان صبحي لاعب المنتخب من معسكر الفريق قبل السفر  إلى الجابون لمواجهة منتخبها يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم .

جاء ذلك بعدما أكدت الأشعة التي أجريت للاعب بمعرفة طبيب المنتخب محمد أبو العلا إصابته بكسر في أحد أصابع يده اليمني.


وصرح محمد ابوالعلا طبيب المنتخب صعوبة قدرة اللاعب على المشاركة بمباراة الجابون بعدما تم وضع يده في جبيرة ستعوق حركته بالإضافة إلى حاجته  لفترة راحة حتى  يلتئم الكسر.

أرسنال محمد النني النني بشكتاش منتخب مصر

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