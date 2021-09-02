حميد: روح الفانلة الحمراء وراء الفوز ببطولة إفريقيا

أكد عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أن روح الفانلة الحمراء قادت الفريق للتتويج بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز على فريق وداد سمارة المغربي في المباراة النهائية.

وقال: «لا توجد بطولة سهلة، وكنا جاهزين بدنيًّا وفنيًّا بشكل كبير، ومع تحلي الجميع بروح الفانلة الحمراء والقتال من أجل الفوز نجحنا في الفوز على الجميع وصولًا إلى التتويج باللقب».

وأضاف: «نعلم جيدًا أهمية الفوز ببطولة إفريقية قبل بداية الموسم الذي سوف نستهله بمواجهة الزمالك على لقب السوبر، والحمد لله لأن فريق رجال يد الأهلي في أفضل حالاته وجاهز لكل التحديات».

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخططا للأحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.