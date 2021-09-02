حميد: روح الفانلة الحمراء وراء الفوز ببطولة إفريقيا

أكد عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أن روح الفانلة الحمراء قادت الفريق للتتويج بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز على فريق وداد سمارة المغربي في المباراة النهائية.
وقال: «لا توجد بطولة سهلة، وكنا جاهزين بدنيًّا وفنيًّا بشكل كبير، ومع تحلي الجميع بروح الفانلة الحمراء والقتال من أجل الفوز نجحنا في الفوز على الجميع وصولًا إلى التتويج باللقب».
وأضاف: «نعلم جيدًا أهمية الفوز ببطولة إفريقية قبل بداية الموسم الذي سوف نستهله بمواجهة الزمالك على لقب السوبر، والحمد لله لأن فريق رجال يد الأهلي في أفضل حالاته وجاهز لكل التحديات».
وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخططا للأحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.
أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.