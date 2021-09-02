الطيار: الأهلي حقق بطولة كأس الكؤوس عن جدارة

أكد محمد عصام الطيار، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عن جدارة واستحق الصعود إلى منصة التتويج.
وأشار إلى أن فريق رجال يد الأهلي تغلب على فرق تمثل العديد من المدارس الكروية من مختلف دول إفريقيا، واللاعبين كانوا في قمة التركيز نظرًا لأهمية الفوز باللقب قبل بداية الموسم الجديد.
وشدد الطيار على أن الفوز باللقب نتاج عمل جماعي من الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، مشيرًا إلى أن فريق رجال يد الأهلي لديه طموحات كبيرة في الموسم الجديد.
وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخططا للأحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.
أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.