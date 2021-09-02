الطيار: الأهلي حقق بطولة كأس الكؤوس عن جدارة

أكد محمد عصام الطيار، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عن جدارة واستحق الصعود إلى منصة التتويج.

وأشار إلى أن فريق رجال يد الأهلي تغلب على فرق تمثل العديد من المدارس الكروية من مختلف دول إفريقيا، واللاعبين كانوا في قمة التركيز نظرًا لأهمية الفوز باللقب قبل بداية الموسم الجديد.

وشدد الطيار على أن الفوز باللقب نتاج عمل جماعي من الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، مشيرًا إلى أن فريق رجال يد الأهلي لديه طموحات كبيرة في الموسم الجديد.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخططا للأحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.