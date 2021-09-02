محسن رمضان: تغلبنا على كل الصعوبات للفوز ببطولة إفريقيا

عبر محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، مؤكدًا أن الفوز بالبطولة جاء تتويجًا للجهد والتعب منذ بداية فترة الإعداد.

وقال إن فريق رجال يد الأهلي تغلب على العديد من الصعوبات في طريقه نحو اللقب، خاصة أن المشاركة في بطولة قوية قبل انطلاق الموسم والحصول على حساسية المباريات أمر صعب، وأن الجهاز الفني خاض فترة إعداد ناجحة جعلت الفريق مؤهلًا للفوز بالكأس.

وأضاف أن «رجال يد الأهلي» قدم أفضل أداء من بين الفرق المشاركة، وأثبت أنه جدير بالوجود على القمة التي لن يفرط بها وسوف يستمر في حصد البطولات.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخططا للأحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.