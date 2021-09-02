محسن رمضان: تغلبنا على كل الصعوبات للفوز ببطولة إفريقيا

عبر محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، مؤكدًا أن الفوز بالبطولة جاء تتويجًا للجهد والتعب منذ بداية فترة الإعداد.
وقال إن فريق رجال يد الأهلي تغلب على العديد من الصعوبات في طريقه نحو اللقب، خاصة أن المشاركة في بطولة قوية قبل انطلاق الموسم والحصول على حساسية المباريات أمر صعب، وأن الجهاز الفني خاض فترة إعداد ناجحة جعلت الفريق مؤهلًا للفوز بالكأس.
وأضاف أن «رجال يد الأهلي» قدم أفضل أداء من بين الفرق المشاركة، وأثبت أنه جدير بالوجود على القمة التي لن يفرط بها وسوف يستمر في حصد البطولات.
وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخططا للأحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.
أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.