مصطفى بكري: الرئيس السيسي أنقذ مصر من نفق مظلم وحرب أهلية.. وحفتر صنع معجزة بليبيا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المؤامرات كبيرة على ليبيا، مؤكدا أن ميليشيات الخونة والمرتزقة تسعى لتدمير ليبيا، وإفشال الدولة الوطنية وهو أيضا ما يحدث في اليمن.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن المشير خليفة حفتر صنع معجزة على أرض ليبيا، مشيرا إلى أنه عليه المضي في طريقه.

صدام حسين عاش بطلا ومات بطلا

وتابع مصطفى بكري، أن صدام حسين عاش بطلا ومات بطلا رغم أنف الكارهين، مؤكدا أنه نزل إلى المشنقة وهو يهتف “عاش العراق..عاشت الأمة العربية..عاشت فلسطين”.

وأشار بكري إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر من نفق مظلم وحرب أهلية، مؤكدا أنه اتخذ القرار الشجاع القوي، ويبني الدولة المصرية بقيادة حكيمة.