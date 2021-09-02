تخفيض درجات القبول للصف الأول الثانوي بـ شمال سيناء إلى 215 درجة

وافق اللواء الدكتور محمد محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، النزول بمجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام خمس درجات ليصبح القبول بها (215) درجة لجميع الطلاب الناجحين فى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) لهذا العام .



وقدم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم مذكرة خاصة للمحافظ للنزول بدرجات القبول في الصف الأول الثانوي الذى صدق على اعتماده بتخفيض درجات القبول من ٢٢٠ درجة الي ٢١٥ درجة.



وكان اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اعتمد، نتيجة الشهادة الإعدادية، وأعلن أن المحافظة أدى الامتحان بها 8809 طلاب، أدى الامتحان منهم 8485 طالبا، وبلغت النسبة العامة للنجاح 82.1%، واشترك في المركز الأول 15 طالبا جميعهم حصل على 280 درجة.