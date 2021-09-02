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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تطلق برنامج الريشة الطائرة في الهواء بالأولمبياد الخاص

صدى البلد

أطلق الأولمبياد الخاص المصري برنامج الريشة الطائرة في الهواء والتي أطلقها الاتحاد الدولي للريشة الطائرة خلال الفترة السابقة، في إطار تفعيل التعاون المشترك بين الأولمبياد الخاص الدولي والاتحاد الدولي للريشة الطائرة . 

قال الدكتور باسم تهامي المدير الوطني، إ أن الأولمبياد الخاص المصري قام بتفعيل مبادرة الريشة الطائرة في الهواء مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازيه خلال تلك الفترة العصيبة بهدف استمرار النشاط الرياضي بما يتناسب مع الوقت الراهن فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وظهور المتحور دلتا من الفيروس سريع الانتشار خلال الوقت الحالي .

وأضاف تهامي، أن المبادرة تم تطبيقها لأول مرة في مصر للاعبي الأولمبياد الخاص، الأولي كانت بمركز شباب حلوان وبحضور عدد من اللاعبين من هيئات مركز شباب حلوان الجديدة ومؤسسة أطفال أبطال، والثانية بمركز شباب عزبة النخل بحضور لاعبين من هيئات جمعية الامام أبو حذيفة ومركز شباب عزبة النخل ومركز تدريب الزيتون وعين شمس تحت إشراف الدكتور مصطفي شوقي المدير الفني للريشة الطائرة ومحمد راغب مسئول مسابقات الريشة الطائرة بالأولمبياد الخاص المصري.

يذكر أن مبادرة الريشة الطائرة في الهواء تعتبر أحد البرامج الجديدة التي أطلقها الاتحاد الدولي للريشة الطائرة (BWF ) التي يهدف منها تشجيع لعب الريشة الطائرة على الأسطح الصلبة، الرملية والعشبية باستخدام ريشة جديدة صُممت للعب في الهواء الطلق لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجماهير لممارسته .


 

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