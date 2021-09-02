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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سيد إسماعيل: الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات تحلية المياه.. والانتهاء من 77 محطة

برنامج مشروعات مصر
برنامج مشروعات مصر

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن الدولة تضع ملف تحلية المياه على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أنه تم مضاعفة الطاقة الخاصة بمحطات تحلية المياه بنحو 17 ضعفا.

 

وأضاف “سيد إسماعيل” خلال لقاء له في برنامج مشروعات مصر المذاع على فضائية صدى البلد، وتقدمه الإعلامية حنان موج، أن مصر لديها العديد من محطات تحلية المياه التي تعمل بطاقة كبيرة جدا، حيث تم الانتهاء من بعضها، وجار العمل في المحطات الأخرى.

 

وأوضح “سيد إسماعيل”  أنه تم الانتهاء من نحو 77 محطة تحلية مياه، بطاقة إجمالية 850 ألف متر مكعب مياه يوميا، وهو ما يساعد الدولة على تنفيذ خططها لتحلية المياه في جميع المدن والمحافظات الساحلية.

 

وأشار “سيد إسماعيل”  إلى أن تكلفة تحلية المتر المكعب من المياه 5 أضعاف تكلفة تنقية المتر المكعب من المياه السطحية، وأن الدولة ضخت نحو 15 مليار جنيه في محطات تحلية المياه خلال السنوات الثلاث الماضية.

ولفت “سيد إسماعيل”  إلى أن التكلفة التقديرية لمحطات تحلية المياه في الخطة الحالية تقدر بنحو 135 مليار جنيه، كما أن مصر تسعى جاهدة لتوطين صناعة معدات محطات تحلية المياه.

 

محطات معالجة مياه الصرف الصحي

من جانبه قال المدير العام لشركة (ماتيتو) لإدارة ومعالجة المياه، المهندس كريم مدور، إن الشركة مستمرة في عقد مباحثات مع الشركات العقارية، لتنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي، سواء بالقاهرة الجديدة أو المدن السياحية.

 

وأضاف أن "ماتيتو" شريك للحكومة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مشروعات تنقية المياه وتحلية مياه البحر، وكذلك مشروعات الصرف الصحي، حيث أنجزت الشركة العديد من المشروعات القومية، منها مشروع محطة الجلالة وهي أكبر محطة تحلية في مصر بطاقة إنتاجية 150 ألف متر مكعب يوميًا، بالشراكة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

في سياق متصل، قال معاون وزير الإسكان للمرافق، الدكتور طارق الرفاعي، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة استخدام كل نقطة مياه داخل مصر، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على الكثير من المحاور الهامة بالنسبة لهذا الملف.

 

وأضاف ، أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء محطات التحلية داخل المحافظات وهو محور أول، مشيرا إلى أن المحور الثاني يتمثل في المياه الجوفية، وبعض المحافظات بها مياه جوفية مرتفعة.

تحلية المياه شروعات مصر صدى البلد حنان موج الأسكان ماتيتو الرئيس عبد الفتاح السيسي

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