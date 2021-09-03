محافظ القاهرة: شباب مصر يشهدون اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن القيادة السياسية تؤكد دائما على إعلاء قيم الابتكار والإبداع من أجل حاضر مشرق ومستقبل عظيم لمصرنا الغالية.

وأكد محافظ القاهرة في تصريحات صحفية، أن شباب العاصمة يمثلون نموذجا مشرفا للشباب المصري الذي يرفع راية مصر عالية خفاقة في كافة القطاعات الرياضية والعلمية.

وأوضح ان طلائع وشباب مصر يشهدون اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية والدولة المصرية بكافة أجهزتها مما كان له اعظم الأثر في غرس قيم البحث العلمي والابتكار في عقول الشباب.

وكان محافظ القاهرة هنأ طلائع المحافظة الحاصلة على المراكز الأولى في مسابقة مايكروسوفت على مستوى الجمهورية.