عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: شباب مصر يشهدون اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن القيادة السياسية تؤكد دائما على إعلاء قيم الابتكار والإبداع من أجل حاضر مشرق ومستقبل عظيم لمصرنا الغالية.

وأكد  محافظ القاهرة في تصريحات صحفية،  أن شباب العاصمة يمثلون نموذجا مشرفا للشباب المصري الذي يرفع راية مصر عالية خفاقة في كافة القطاعات الرياضية والعلمية.

وأوضح ان طلائع وشباب مصر يشهدون اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية والدولة المصرية بكافة أجهزتها مما كان له اعظم الأثر في غرس قيم البحث العلمي والابتكار في عقول الشباب.

محافظ القاهرة: الدولة تعمل على بدء منظومة نظافة جديدة ترضي المواطنين

محافظ القاهرة: إزالة 105 عقارات في 10 أيام فقط بعزبة المطار

وكان محافظ القاهرة هنأ طلائع المحافظة الحاصلة على المراكز الأولى في مسابقة مايكروسوفت على مستوى الجمهورية.

القاهرة الابتكار شباب العاصمة مسابقة مايكروسوفت القيادة السياسية طلائع وشباب مصر

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة يشهد حفل ختام الموسم الأول لمسابقة Talent بالعربي.. شاهد

محافظ القاهرة: الدولة تعمل على بدء منظومة نظافة جديدة ترضي المواطنين

ترشيحاتنا

أوفر برايس لـ شيري تيجو 7 موديل 2022.. تفاصيل جديدة

احذر أن تتساوى مع إبليس .. فعل يجعلك من الشياطين

تسريبات تكشف عن هاتف ريلمي المرتقب Realme V21 5G

سلمى علي تتأهل لربع نهائي البارا تايكوندو في بارلمبياد طوكيو

البيت الأبيض: المحادثات الروسية الأمريكية حول الأمن السيبراني مستمرة

ليبيا .. اشتباكات عنيفة وتعزيزات عسكرية.. ماذا يحدث في طرابلس؟ فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع الأول يغرق الشوارع .. شاهد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

شاهد.. سيارات تسبح فى مياه الصرف الصحي بالتجمع .. ومصدر يكشف السبب

حريق داخل محطة بنزين بـ إيتاي البارود

أبرزهم جنش .. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

دمار شامل.. إعصار وفيضان يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

حسن فلاشة وطرد فرقة «رضا».. نهاية سريعة لـ خناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش "فيديو"

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

فيديو جراف.. احمد شوبير يكشف عن صفقات الزمالك ورحيل جنش وحارس جديد للأهلي

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ