أحلام البسطاء أوامر.. 8021 مشروع بقري البحيرة بتكلفة 44 مليار جنيه

ضمن حياة كريمة

شهدت قرى محافظة البحيرة، طفرة كبيرة غير مسبوقة في كافة المجالات، منذ البدء في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بعد سنوات طويلة من الإهمال والتهميش عاشها سكان تلك القرى.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية مبادرة «حياة كريمة»، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات، حيث تعد المبادرة هي مشروع القرن الحادي والعشرين لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وأشار محافظ البحيرة، إلى المتابعة الدورية والمستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة، بواقع 8021 مشروعا في شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه بمراكز (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون)، بإجمالي 42 قرية رئيسية و207 وحدات قروية وأكثر من 3900 تابع.

وأوضح محافظ البحيرة، أن يتم المتابعة المستمرة لتلك المشروعات و من ضمن المشروعات الجاري تنفيذها، تم متابعة أعمال إنشاء 4 مجمعات خدمات بقرى آدم وأبو بكر الصديق والشجاعة وأبو العطا بمركز أبو المطامير، بالإضافة إلى إنشاء مجمع خدمات بقرية بطورس بأبو حمص، وكذا صب خرسانة الدور الثاني علوي لمجمع خدمات دسونس أم دينار مركز دمنهور، وتنفيذ مجمع خدمات قرية عزب حوش عيسى.

كما تم متابعة أيضا المشروعات التالية :-

- مجمعات الخدمات قرى ( عزب، البرنسيسة ، الكردود )، الوحدة الصحية بقرية الريكو ، ومركز الشباب بقرى محمد رفعت حافظ بحوش عيسى

- مجمع الخدمات ، المجمع الزراعي بزاوية صقر بأبو المطامير

- مدارس ( مالونا تعليم اساسى بكوم القدح ، سكينة حلوجى الابتدائية، الشهيد مصطفى عبد الوهاب الإعدادية) بابو المطامير

- الميدة الخرسانية على جانبى تكاسى مصرف زاوية صقر العمومى.

- المجمع الإداري ، الجمعية الزراعية ، ومبنى مركز الإسعاف بقرية نديبة مركز دمنهور

أوضح محافظ البحيرة، أن المرحلة الأولى شهدت نجاح كبير والتي نفذت بعدد ثماني قرى بنطاق المحافظة

بواقع ٦ قري بمركز ومدينة أبو المطامير شملت الآتي :-

- قرية زاوية صقر ( تنفيذ 24 مشروع بتكلفة إجمالية 78 مليون و170 ألف جنيه).

- قرية عبد الحليم محمود( تنفيذ 13 مشروع بتكلفة إجمالية 48 مليون و560 ألف جنيه).

- قرية أحمد بدوي ( تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة إجمالية 30 مليون و750 ألف جنيه).

- قرية المهدية ( تنفيذ 13 مشروعا بتكلفة إجمالية 92 مليون و420 ألف جنيه).

- قرية الياسينية ( تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة إجمالية 20 مليون و 100 ألف جنيه).

- قرية الرابعة بذور ( 7 مشروعات بتكلفة إجمالية 18 مليون و 830 ألف جنيه).

- قرية على مبارك بمركز ومدينة وادي النطرون حيث تم تنفيذ 12 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون و 330 ألف جنيه وقرية الخرطوم بمركز ومدينة بدر، حيث تضمنت أعمال تطوير تلك القرى تنفيذ 110 مشروع في العديد من القطاعات من بينها ( الصرف الصحي - مياه الشرب - الطرق والكباري - الري - الصحة - الطب البيطري - الكهرباء - تدعيم الوحدات المحلية - التعليم - وغيرها من القطاعات )، بتكلفة اجمالية بلغت قيمتها 385 مليون و 800 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 100%.

