أخبار البرلمان.. بعد تداول تشغيلات مغشوشة| الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأدوية.. وإنشاء وحدة للحماية من العنف.. 3 تشريعات أنصفت المرأة في عهد السيسي

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، الخميس، وجاء أبرزها كما يلي:
تنفيذها بعد غدٍ| وزيرة الصحة تستجيب لمبادرة أبو شقة بشأن كورونا
برلماني يشارك في لجنة تحكيم لتقييم الجمعيات الأهلية.. ويشيد بدورها في خدمة المجتمع
عضو البرلمان العربي: قضية فلسطين تحظي باهتمام العرب.. ويجب التكاتف لإحياء عملية السلام
بعد تداول تشغيلات مغشوشة| الحبس 5سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأدوية
إنشاء وحدة للحماية من العنف.. 3 تشريعات أنصفت المرأة في عهد السيسي
تتبع مجلس الوزراء.. برلمانية تشيد بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف
نائب : القمة الثلاثية بالقاهرة دفعة للشعب الفلسطيني ومساندة لحقوقه المشروعة
رئيس خارجية النواب: القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية تجسيد لقوة القاهرة الإقليمية والدولية
حزب الشعب الجمهوري يشيد بالقمة الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية
وكيل الشيوخ: إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف انحياز حقيقي من الدولة