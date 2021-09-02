أخبار البرلمان.. بعد تداول تشغيلات مغشوشة| الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأدوية.. وإنشاء وحدة للحماية من العنف.. 3 تشريعات أنصفت المرأة في عهد السيسي

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، الخميس، وجاء أبرزها كما يلي:

تنفيذها بعد غدٍ| وزيرة الصحة تستجيب لمبادرة أبو شقة بشأن كورونا



برلماني يشارك في لجنة تحكيم لتقييم الجمعيات الأهلية.. ويشيد بدورها في خدمة المجتمع



عضو البرلمان العربي: قضية فلسطين تحظي باهتمام العرب.. ويجب التكاتف لإحياء عملية السلام



بعد تداول تشغيلات مغشوشة| الحبس 5سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأدوية



إنشاء وحدة للحماية من العنف.. 3 تشريعات أنصفت المرأة في عهد السيسي



تتبع مجلس الوزراء.. برلمانية تشيد بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف

نائب : القمة الثلاثية بالقاهرة دفعة للشعب الفلسطيني ومساندة لحقوقه المشروعة



رئيس خارجية النواب: القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية تجسيد لقوة القاهرة الإقليمية والدولية



حزب الشعب الجمهوري يشيد بالقمة الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية



وكيل الشيوخ: إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف انحياز حقيقي من الدولة