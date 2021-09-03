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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خوف ورعب.. سيدة تراقب طفلتها أثناء النوم وتكتشف الصدمة

سيدة تراقب طفلتها
سيدة تراقب طفلتها أثناء النوم و تكتشف الصدمة

أصيبت سيدة بصدمة قوية بعد أن شاهدت في عدسات كاميرا المراقبة التي وضعتها في غرفة طفلتها الصغيرة أثناء نومها ذات ليلة الاسبوع الماضي . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، أن سيدة و زوجها قاموا بتغيير سكنهم إلى منزل قديم يخص عائلة الزوجة و لكنه كان مهجورا منذ وفاة والدها و والدتها. 

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نشرت السيدة مقطع فيدية لطفلتها البالغة من العمر 13 شهرا، و التي كانت نائمة في سريرها الصغير، بعد أن استغرقت في النوم و تركتها والدتها و خرجحت إلى غرفة آخرى في المنزل . 
نظرت السيدة إلى الشاشة بعد أن وضعت كاميرات مراقبة في غرفة الطفلة و شاهدت خيال يدور حول جسد الطفلة و اختفت الصورة لثوان و عادت مرة آخرى و الطفلة تبكي . 
جدير بالذكر ان المنزل كان يخص والد و والدة الزوجة، و قرروا أن ينتقلوا للعيش فيه و ذلك بعد وفاة الأب و الأم، و رغبتهم في شراء منزل كبير و لم يجدوا أنسب من ذلك المنزل . 
أوضحت السيدة أنن والدتها كانت تؤمن بالخلود، و الحياة بعغد الموت، و قد عثرت في القبو الخاص بالمنزل لصور لها و كلمات غير مفهومة كتبتها على جدران المنزل . 
 

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