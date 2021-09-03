تحدي كبير.. تفاصيل تنظيم مصر لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار

قال شادي مظهر مدير الأحداث الرياضية والترفيهية بشركة "تذكرتي"، إن الشركة كانت مسئولة عن تنظيم افتتاح كأس العالم للناشئين لدراجات المضمار، متابعا: اختلاف شكل المكان في استاد القاهرة والعمل عليه كان تحدي بالنسبة لنا.



وأضاف “شادي مظهر” خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة"الحياة"، أن منظر ملعب ستاد القاهرة كان مبهر للغاية، متابعا: فكرة تقديم العرض بالدراجات والأعلام، كان اقتراح رئيس الاتحاد المصري، حيث قدم الفريق الكثير من العروض المشابهة ولكن دون استخدام الدراجات.





وتابع:" مفيش دولة عملت اللي مصر عملته في البطولة"، متابعا: بطولات الناشئين في العالم لا يقدم لها عروض وافتتاحات.





وأضاف أحمد عصام، مصمم عروض الألعاب النارية، :" تم تبليغي بوجود عرض للألعاب النارية قبل الحفل بـ 24 ساعة فقط، متابعا: بذلنا أقصى جهد لتقديم عرض ناري يليق بـ اسم مصر.



وشدد على أنه قام بالإعداد الجيد لكل التفاصيل الخاصة بحفل افتتاح بطولة العالم لدراجات المضمار، خلال وقت قصير للغاية.

