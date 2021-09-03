عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحدي كبير.. تفاصيل تنظيم مصر لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار

صدى البلد

قال شادي مظهر مدير الأحداث الرياضية والترفيهية بشركة "تذكرتي"، إن الشركة كانت مسئولة عن تنظيم افتتاح كأس العالم للناشئين لدراجات المضمار، متابعا: اختلاف شكل المكان في استاد القاهرة والعمل عليه كان تحدي بالنسبة لنا.
 

وأضاف “شادي مظهر” خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة"الحياة"، أن منظر ملعب ستاد القاهرة كان مبهر للغاية، متابعا: فكرة تقديم العرض بالدراجات والأعلام، كان اقتراح رئيس الاتحاد المصري، حيث قدم الفريق الكثير من العروض المشابهة ولكن دون استخدام الدراجات.

 

وتابع:" مفيش دولة عملت اللي مصر عملته في البطولة"، متابعا:  بطولات الناشئين في العالم لا يقدم لها عروض وافتتاحات.


وأضاف أحمد عصام، مصمم عروض الألعاب النارية، :" تم تبليغي بوجود عرض للألعاب النارية قبل الحفل بـ 24 ساعة فقط، متابعا: بذلنا أقصى جهد لتقديم عرض ناري يليق بـ اسم مصر.

وشدد على أنه قام بالإعداد الجيد لكل التفاصيل الخاصة بحفل افتتاح بطولة العالم لدراجات المضمار، خلال وقت قصير للغاية.
 

دراجات المضمار كأس العالم للناشئين لدراجات المضمار ستاد القاهرة الالعاب النارية اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

متى يبدأ وقت غسل يوم الجمعة وفضله؟

مرض نادر ينتشر في الهند و الخوف يسيطر على المواطنين

شاهد .. اللقطات الأولى لقصف إسرائيل الجوي على سوريا

رسميا.. سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع المحترف الأمريكي "بوستيك" لخوض منافسات البطولة العربية

شاهد.. سيارات تسبح فى مياه الصرف الصحي بالتجمع .. ومصدر يكشف السبب

خالد العندور يعلن رحيل نجم الزمالك لـ البنك الأهلي..تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع الأول يغرق الشوارع .. شاهد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

حريق داخل محطة بنزين بـ إيتاي البارود

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

جنش يحسم الأمر بشأن الرحيل من الزمالك.. فيديو

شاهد.. سيارات تسبح فى مياه الصرف الصحي بالتجمع .. ومصدر يكشف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

دمار شامل.. إعصار وفيضان يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

حسن فلاشة وطرد فرقة «رضا».. نهاية سريعة لـ خناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش "فيديو"

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

فيديو جراف.. احمد شوبير يكشف عن صفقات الزمالك ورحيل جنش وحارس جديد للأهلي

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ