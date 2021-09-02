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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موجز الاقتصاد| البورصة تربح 13 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.. حوافز اقتصادية لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص.. المالية تصدر دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية

صدى البلد

نشر موقع صدي البلد الإخباري، مجموعة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية خلال الساعات الماضية، وجاءت كالآتي:

 

صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسودان ترتفع لــ 67 مليون دولار

احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الفترة من “يناير- يوليو 2021″، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بقيمة زيادة في الصادرات 67 مليون دولار، يليها الصين بقيمة زيادة في الصادرات 51 مليون دولار.

وزير التموين : إنجازات الوزارة في 7 سنوات نقلة كبيرة لصالح المواطن

أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، أن أي تقدم لا يحدث الا بالعلم و ما ‏يحدث علي الأرض بين الوزارة وطلبة كلية التجارة جامعة القاهرة ‏هو أساس كافي لمطابقة ما يدرس بالجامعة علي ارض الواقع ‏باعتبارها نقلة نوعية وموضوعية في تحسين الأداء.

وزارة التخطيط: حوافز اقتصادية لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالحدث الجانبي بعنوان التمويل الأخضر المتوافق مع الشريعة" والمنعقد افتراضيًا على هامش اجتماعات مجموعة البنك السنوية لمجالس محافظيها، بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

لتعزيز الرصيد الاستراتيجي| التموين تتعاقد على شراء 63 ألف طن زيت خام

 تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 63 ألف طن زيت خام صب منها 34 ألف طن زيت خام إنتاج محلي بالجنيه ، 29 الف طن زيت خام مستورد.

طريقة إضافة الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج وأسباب رفض الطلب

نشر موقع صدي البلد الإخباري، مجموعة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية خلال الساعات الماضية، وجاءت كالآتي:

البورصة تربح 13 مليار جنيه خلال الأسبوع

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 13 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 745.7 مليار جنيه مقابل 732.7 مليار جنيه.

المالية تصدر دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية

نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية - العددد 193 تابع (أ) في 31 أغسطس سنة 2021، قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية:

صادرات البورصة مصر حوافز اقتصادية التحول الاخضر

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