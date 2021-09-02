موجز الاقتصاد| البورصة تربح 13 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.. حوافز اقتصادية لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص.. المالية تصدر دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية

نشر موقع صدي البلد الإخباري، مجموعة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية خلال الساعات الماضية، وجاءت كالآتي:

احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الفترة من “يناير- يوليو 2021″، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بقيمة زيادة في الصادرات 67 مليون دولار، يليها الصين بقيمة زيادة في الصادرات 51 مليون دولار.

أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، أن أي تقدم لا يحدث الا بالعلم و ما ‏يحدث علي الأرض بين الوزارة وطلبة كلية التجارة جامعة القاهرة ‏هو أساس كافي لمطابقة ما يدرس بالجامعة علي ارض الواقع ‏باعتبارها نقلة نوعية وموضوعية في تحسين الأداء.

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالحدث الجانبي بعنوان التمويل الأخضر المتوافق مع الشريعة" والمنعقد افتراضيًا على هامش اجتماعات مجموعة البنك السنوية لمجالس محافظيها، بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 63 ألف طن زيت خام صب منها 34 ألف طن زيت خام إنتاج محلي بالجنيه ، 29 الف طن زيت خام مستورد.

نشر موقع صدي البلد الإخباري، مجموعة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية خلال الساعات الماضية، وجاءت كالآتي:

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 13 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 745.7 مليار جنيه مقابل 732.7 مليار جنيه.

نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية - العددد 193 تابع (أ) في 31 أغسطس سنة 2021، قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية: