جهاز المشروعات: نساعد الشباب على التوصل لـ أفكار ملائمة لهم

دورات تدريبية..

قال رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يعمل على مساعدة الشباب على التوصل إلى أفكار مشروعات، مضيفا:" الجهاز يوفر دورات تدريبية للشاب تمكنه من التوصل لفكرة مشروع مناسبة لطبيعته وقدراته والبيبئة المحيطة به".

وأضاف رأفت عباس في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز “، :” كما يقوم جهاز المشروعات الصغيرة بمساعدة الشاب لاختيار فكرة المشروع المناسبة له وتحويل فكرة المشروع إلى خطة عمل ".

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واكمل رافت عباس :" نوفر دورة تدريبية لمدة 5 أيام بالمجان كي نمكن الشباب من كتابة خطة العمل للمشروع المناسبة له والتي تتعلق بكل جوانب المشروع ".

ولفت رافت عباس :" الجهاز يقوم بتوجيه الشباب، ونقدم تسهيلات للشباب للحصول على الخدمات المالية وغير المالية ".

وتابع رأفت عباس:" جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستقبل الشباب الجاد الراغب في بدء مشروع ولا يمتلك فكرة ونقوم بمساعته من البداية كي يصل لفكرة عمل ويصيغ دراسة جدوى مناسبة للمشروع الخاص به ".



