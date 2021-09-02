تصفيات كأس العالم 2022.. بلجيكا تهزم إستونيا بخماسية والتشيك تفوز على بيلاروسيا

حقق المنتخب البلجيكي فوزاً ساحقاً على حساب نظيره منتخب إستونيا، بنتيجة 5-2 في الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 .



وسجلت إستونيا هدف التقدم عن طريق ماتياس كايت في الدقيقة

ورد بلجيكا بخماسية، عبر هانس فانيكين التعادل في الدقيقة 22. ثم أضاف الهداف التاريخي لبلجيكا روميلو لوكاكو ثنائية في الدقيقتين 29 و52.

وعزز أكسيل فيتسل من تقدم بلجيكا بهدف رابع في الدقيقة 65، وسجل البديل توماس فوكيت هدف بلجيكا الخامس في الدقيقة 76، وقلص إريك سورجا النتيجة لإستونيا في الدقيقة 83.

وتفوقت التشيك على بيلاروسيا بنتيجة 1-0 وسجل هدف اللقاء الوحيد أنتونين باراك في الدقيقة 34.



ورفع المنتخب البلجيكي رصيده بعد هذا الفوز الى 10 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، في حين بقي منتخب إستونيا بدون أي نقطة في المركز الأخير.