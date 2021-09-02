البرلمان عن قانون السيارات المتروكة: الدولة تسعى لإعادة النسق الحضاري للشارع المصري

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص بشأن السيارات المتروكة في الشوارع، في مجلس الوزراء حتى الآن ولم يحال بعد لمجلس النواب ولم يتم الاطلاع عليه تفصيلًا.

وأضاف "السجيني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الخميس، أن الدولة المصرية تسعى لإعادة النسق الحضاري للشارع المصري ليس فقط على مستوى المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها ولا على مستوى المناطق الراقية ولكن على عموم الوحدات المحلية، وهو ما ظهر في مشروع "حياة كريمة" دخل في كافة القرى، بجانب مشروع تطوير العواصم.

وتابع، أنه من ضمن مقومات التطوير هو إخراج عدة قرارات وحزم من القوانين مثل قانون السيارات المتروكة في الشوارع، موضحًا أن هناك بعض مظاهر التعدي على الأرصفة من المحلات أو على الطريق من الباعة الجائلين دون رقابة الدولة، وما يتم فعله هي مجرد آمال وأحلام نتمنى أن تعود لمقومات النسق الحضاري في مصر