بهاء الدين : لابد من إعادة الأثر التوزيعي لمبادرة حياة كريمة

قال المفكر زياد بهاء الدين، أن 700 مليار جنيه على ثلاث سنوات والتي تم تخصيصها لمشروع "حياه كريمة" هو مبلغ كبير، مؤكدا أنه يمثل ثلث العائد الضريبي في العام الواحد.

وأضاف زياد بهاء الدين، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لابد من إعادة الأثر التوزيعي، مشيرا إلى انه لا يمكن مساواة منطقة الزمالك بسكان القرى الفقيرة.

عمل نوع من التكامل

وتابع زياد بهاء الدين، أن من أهم جوانب المبادرة، هي تحاول عمل نوع من التكامل بين قطاعات الحكومة، والتعاون بين الوزارات.

وأشار بهاء الدين إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة موارد الدولة، مؤكدا أنه بتلك الزيادة سيستفيد منها أبناء الريف بشكل واسع.