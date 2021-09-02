عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بهاء الدين : لابد من إعادة الأثر التوزيعي لمبادرة حياة كريمة

المفكر زياد بهاء
المفكر زياد بهاء الدين

قال المفكر  زياد بهاء الدين، أن 700 مليار جنيه  على ثلاث سنوات والتي تم تخصيصها لمشروع "حياه كريمة" هو مبلغ كبير، مؤكدا أنه يمثل ثلث العائد الضريبي في العام الواحد. 

زياد بهاء الدين: مشروع حياة كريمة متكامل ولا يخاطب جهة معينة

وأضاف زياد بهاء الدين، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لابد من إعادة الأثر التوزيعي، مشيرا إلى انه لا يمكن مساواة منطقة الزمالك بسكان القرى الفقيرة.

 

عمل نوع من التكامل 

وتابع زياد بهاء الدين، أن من أهم جوانب المبادرة، هي تحاول عمل نوع من التكامل بين قطاعات الحكومة، والتعاون بين الوزارات. 

وأشار بهاء الدين إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة موارد الدولة، مؤكدا أنه بتلك الزيادة سيستفيد منها أبناء الريف بشكل واسع. 

 

الأثر التوزيعي حياة كريمة العائد الضريبي زياد بهاء الدين الحكومة

ترشيحاتنا

أهم الأخبار | قمة مصرية أردنية فلسطينية .. وقاعدة محمد نجيب تطلق النجم الساطع 2021

سائلة لـ دار الإفتاء: هل علي إثم في عدم زيارة حماتي؟ .. والشيخ: قلة ذوق

جنش يحسم الأمر بشأن الرحيل من الزمالك.. فيديو

بهاء الدين : لابد من إعادة الأثر التوزيعي لمبادرة حياة كريمة

البرلمان عن قانون السيارات المتروكة: الدولة تسعى لإعادة النسق الحضاري للشارع المصري

بالصور.. مدرسة دولية جديدة في العاصمة الإدارية .. التعليم توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع يغرق الشوارع ..شاهد

حريق داخل محطة بنزين بـ إيتاي البارود

الأكبر من عامين.. بشرى سارة للأطفال المصابين بـ ضمور العضلات الشوكي

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

دخلنا الموجة الرابعة .. تاج الدين : يوجد أكثر من 100 متحور لكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

حسن فلاشة وطرد فرقة «رضا».. نهاية سريعة لـ خناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش "فيديو"

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

فيديو جراف.. احمد شوبير يكشف عن صفقات الزمالك ورحيل جنش وحارس جديد للأهلي

الإصابات تتزايد .. وصول الموجة الرابعة من كورونا مصر واللقاح هو الحل

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ