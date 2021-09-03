من خلال الأطعمة.. أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

تعتبر الحلزونية البوابية أو جرثومة المعدة شائعة جدًا ويصاب بها الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم. يُعتقد أن واحد من كل ثلاثة أستراليين مصاب بالبكتيريا الحلزونية البوابية ، لكن أقل من 5٪ من الأطفال مصابون.

غالبًا ما يكون موجودًا في الأشخاص الذين يعانون من القرحة الهضمية أو الاثني عشرية ، وهو مسؤول عن التسبب في معظم قرح الاثني عشر وحوالي ثلثي قرح المعدة كما يوجد أيضًا في بطانة المعدة للعديد من المرضى المصابين بسرطان المعدة.

تنتقل بكتيريا الملوية البوابية عن طريق التلامس الفموي ، مثل التقبيل قد تحدث العدوى أيضًا عن طريق مشاركة الطعام أو الأواني مع شخص مصاب ، أو من خلال ملامسة قيء أو براز شخص مصاب. يعد الطعام أو الماء الملوثان مصدرًا آخر للعدوى.

معدلات الإصابة بجرثومة المعدة أعلى بين كبار السن والمهاجرين ، وفي الأماكن التي تعاني من سوء الصرف الصحي وظروف المعيشة المزدحمة. تعتبر الظروف المعيشية عندما يكبر الشخص مؤشرًا جيدًا على ما إذا كان مصابًا أم لا. مع زيادة معايير النظافة وتقليل الاكتظاظ ، تقل معدلات الإصابة.

أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

يمكن أن يكون من اسباب الاصابة بجرثومة المعدة من خلال التهاب المعدة والأمعاء البكتيري على شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص الذين تناولوا الطعام نفسه يطلق عليه عادة التسمم الغذائي غالبًا ما يحدث بعد تناول الطعام في النزهات أو كافيتريات المدارس أو التجمعات الاجتماعية الكبيرة أو المطاعم.

قد يصاب طعامك بعدة طرق:

قد تتلامس اللحوم أو الدواجن مع البكتيريا عند معالجة الحيوان.

قد تحتوي المياه المستخدمة أثناء النمو أو الشحن على فضلات حيوانية أو بشرية.

قد يحدث تداول أو تحضير الطعام بشكل غير لائق في محلات البقالة أو المطاعم أو المنازل.

يحدث التسمم الغذائي غالبًا نتيجة الأكل أو الشرب:

طعام يحضره شخص لم يغسل يديه بشكل صحيح

طعام مُعد باستخدام أواني طهي غير نظيفة أو ألواح تقطيع أو أدوات أخرى

منتجات الألبان أو الأطعمة التي تحتوي على المايونيز (مثل سلطة الكرنب أو سلطة البطاطس) التي خرجت من الثلاجة لفترة طويلة جدًا

الأطعمة المجمدة أو المبردة التي لم يتم تخزينها في درجة حرارة مناسبة أو لم يتم تسخينها بشكل صحيح

المحار النيء مثل المحار أو البطلينوس

الفاكهة أو الخضار النيئة التي لم يتم غسلها جيدًا

الخضار أو عصائر الفاكهة ومنتجات الألبان النيئة (ابحث عن كلمة "مبستر" للتأكد من أن الطعام آمن للأكل أو الشرب)

اللحوم أو البيض غير المطبوخ جيدًا

المياه من بئر أو مجرى ، أو مياه مدينة أو بلدة لم تتم معالجتها

يمكن أن تسبب أنواع مختلفة من البكتيريا التهاب المعدة والأمعاء البكتيري وتكون اسباب الاصابة بجرثومة المعدة