تاج الدين يكشف عن موعد انحسار فيروس كورونا.. بكري: الرئيس السيسي أنقذ مصر من نفق مظلم وحرب أهلية.. أحمد مجدي يدعو هدى سالم لاستكمال الحوار.. الصحة: تكلفة علاج ضمور العضلات أكثر من 2 مليون دولار

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من القضايا والموضوعات نرصدها أبرزها خلال التقرير التالي:

تطعيم 40% بنهاية العام.. مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف عن موعد انحسار فيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه بعد أن نعبر عام 2021، من متوقع انحسار هذا الفيروس من ناحية الشدة.

وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا بد من خلق حالة توازن ،مشيرا إلى أنه لا بد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار المرض.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي أنقذ مصر من نفق مظلم وحرب أهلية.. وحفتر صنع معجزة بليبيا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المؤامرات كبيرة على ليبيا، مؤكدا أن ميليشيات الخونة والمرتزقة تسعى لتدمير ليبيا، وإفشال الدولة الوطنية وهو أيضا ما يحدث في اليمن.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن المشير خليفة حفتر صنع معجزة على أرض ليبيا، مشيرا إلى أنه عليه المضي في طريقه.

أحمد مجدي يدعو هدى سالم لاستكمال الحوار.. والضيفة تغادر الاستوديو لهذا السبب

دعا الإعلامي أحمد مجدي الكاتبة واللايف كوتش هدى سالم لإستكمال الحوار بعد انسحابها، قائلا : «حضرتك عندك كل المساحة للرد لكن بانسحابك لا يوجد أي رد».

وتابع الإعلامي أحمد مجدي خلال برنامج «بدون حظر» عبر فضائية «صدى البلد» : «اتفضلي ارجعي وليكي كل حق الرد، ولا تمت اى تجاوزات والمناقشة حضارية وإحنا نحترمك».

الصحة: تكلفة علاج ضمور العضلات الشوكي أكثر من 2 مليون دولار

قال هاني طاهر عضو اللجنة العليا لعلاج ضمور العضلات بوزارة الصحة، إن تكلفة علاج ضمور العضلات الشوكي تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليون دولار، وذلك وفقا لجرعة كل حالة.

وأكد هاني طاهر خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة” أن وزارة الصحة قامت بـ حقن 23 طفلا بالعلاج الجيني لضمور العضلات الشوكي، مضيفا: الأطفال سيخضعون إلى جلسات متابعة سواء جلسات علاج طبيعي وتغذية، بعد حقنهم.



هند صبري: الصدفة عملتني ولم أكن تتخيل أن أكون ممثلة.. فيديو

حلت الفنانة هند صبري، ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية "وفاء الكيلاني"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقالت "هند صبري"،الصدفة هي اللي عملتني ومكنتش أتخيل إني هبقى ممثلة"، متابعة: "مكنتش مخططة إني هبقى ممثلة، كنت مخططة لحاجات تانية خالص".

ابعدي عني .. "هنا الزاهد" تكشف رد فعل زوجها بعد إصابتها بكورونا

قالت الفنانة هنا الزاهد، إن زوجها الفنان أحمد فهمى كان له موقف غريب معها بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلة : " لما جالى كورونا قالى أبعدي عنى.. وسابنى أروح عن ماما".

وأضافت الفنانة هنا الزاهد، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها كانت تتمنى وقوف زوجها معها، معلقة : " لو كان جاله كورونا كنت هفضل معاه و مش هسيبه".

القصير: زراعة قصب السكر بشتلات الرى بالتنقيط على مساحة ٣٢٠ ألف فدان بالصعيد

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى انه سيتم تعميم تجربة زراعة قصب السكر بشتلات الرى الحديث فى مساحة ٣٢٠ الف فدان بمحافظات الصعيد.

وأضاف القصير عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢ ، أن وزارة الزراعة تتبنى مشروع تحويل زراعات قصب السكر بمحافظات الصعيد من الرى بالغمر الى نظام الرى الحديث باستخدام الشتلات الجديدة ، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الرى فى محافظات مصر وبدعم من البنك المركزى ، وبالتسيق مع البنك الزراعى بتوفير قروض للمزارعين على ٣٠ عاما وبدون فوائد .

رئيس الزمالك: تلقيت تهنئة بالدوري من أعضاء بـ الأهلي وليس بينهم الخطيب

قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إنه تلقى تهنئات بفوز الزمالك ببطولة الدوري، ويتحدث مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق دائمًا، وأيضا ممدوح عباس وكمال درويش، قائلا: "أنا محب لكل الناس والبطولة عائدة على نادي الزمالك وليس لرئيس النادي أو اللجنة التي تدير النادي".

وأضاف الكابتن حسين لبيب، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه ليس أساسيا أن يتلقى التهنئة من المستشار مرتضى منصور شخصيًا ولكنه هنأ نادي الزمالك وذلك يكفيه.

محمود جنش يكشف سبب خلافه مع كارتيرون

قال الكابتن محمود جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تواصل معه وأشار أن أزمته مع كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك انتهت.

وأضاف محمود جنش، خلال حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن كارتيرون هو الذي طلب مني ترك المعسكر.

متحدث المبادرة: الطلبات الصحيحة المكتملة لإحلال السيارات تزيد عن 31 ألفا



قال أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن تسليم السيارات سيشهد تباطؤًا وتأخرًا، خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن الأمر خارج عن إرادة الجميع؛ لأنه مرتبط بأزمة عالمية في صناعة الرقائق الإلكترونية.

وأضاف عبدالرازق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حوار الخميس»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن، مصر من ضمن الدول التي تستخدم الرقائق الإلكترونية كمكون أساسي في السيارات المصنعة على أرضها، منوهًا إلى أن نقص الرقائق يؤثر على الطاقة الإنتاجية لمصانع السيارات بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50%