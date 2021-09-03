كامافينجا وطفل المحلة ومصطفى محمد.. تعرف على «نجوم الترند» خلال أسبوع

تعد قائمة التريند بموقع تويتر وتريندات جوجل، أبرز المؤشرات على قياس اهتمامات مستخدمى مواقع التواصل فى مصر، ومستخدمى الإنترنت بصفة عامة، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعى، مؤشرا يوميا يرصد أشهر القضايا والموضوعات التى تشغل الرأى العام والشارع المصرى، سواء فى الفن أو الرياضة أو السياسة، وغيرها من الموضوعات، لذا اليكم أبرز ما نتج عن جولتنا في الترندات خلال أسبوع

مستقبل الفرنسي «كامافينجا» في الريال

وسيطر إدواردو كامافينجا لاعب رين على قائمة البحث في محرك جوجل بعدما كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ريال مدريد ضمه بدلا من كيليان مبابي، الذي فشلت المفاوضات مع ناديه باريس سان جيرمان، ووفقا لقناة "كانال بلوس" الفرنسية، فإن ريال مدريد توصل لاتفاق مع رين للتعاقد مع كامافينجا، وإن الصفقة حُسمت بالفعل مع تبقي تفاصيل صغيرة قبل الإعلان الرسمي.

كامافينجا

وأشارت المحطة الفرنسية، إلى أن كامافينجا خضع للفحص الطبي، وأن قيمة الصفقة ستبلغ 30 مليون يورو، في محاولة من النادي الملكي لمصالحة الجماهير بعد فشل ضم مبابي.

الشرطة تعيد طفل المحلة إلى أهله

سيطر «طفل المحلة» على قائمة التريندات، حيث عبر عدد كبير من أفراد الشعب المصري عن شكرهم لوزارة الداخلية، بعد نجاحها في إعادة «طفل المحلة» المختطف إلى والدته بعد أيام قليلة، وذلك بعد الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناة وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة التى تناولتها مواقع التواصل الاجتماعى، فى ضبط مرتكبى الواقعة وإعادة الطفل لأسرته.

الشرطة حررت الطفل

وتصدر هاشتاج باسم "طفل المحلة" موقع تويتر، يحمل الكثير من رسائل الشكر، والتأكيد على الشعور بالأمان في الوقت الحالي في ظل الحالة الأمنية التي تتمتع بها مصر، وقدرة أجهزتها على حماية المواطن وخلق أجواء آمنة له.

إصابة نهال عنبر بارتجاج في المخ

ونالت الفنانة نهال عنبر نصيبا كبيرا من البحث، بعد إصابتها بعدة غرز فى رأسها أثناء عرضها مسرحية «زقاق المدق»، فى الإسكندرية، حيث اصطدمت فى الديكور، ما أدى إلى إصابتها وتعرضها لحالة إغماء، وتم نقلها على الفور لمستشفى العلمين بمنطقة الساحل الشمالى.

نهال عنبر مع نقيب الممثلين

وشاركت الفنانة فى عرض المسرحية، في اليوم التالي رغم إصابتها، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعه القائمون على المسرحية لعرضها بالإسكندرية، وتخشى من تعطيل العرض بسببها، خاصة فى ظل المجهود الكبير المبذول من كل صناع العرض لإنجاحها.

رفض الزمالك انتقال مصطفى محمد إلى «بوردو» الفرنسي

ولمع اسم النجم مصطفى محمد، نجم الزمالك السابق، ولاعب جالاتا سراي التركي، الحالي، وأحتل اللاعب التريند بعد عرض نادي بوردو الفرنسي، وطلب النادي التركي من الزمالك تفعيل العقد بينهما بالشراء، حتى يتسنى له بيع اللاعب أو إعارته لنظيره الفرنسي، إلا أن الزمالك رفض طلب النادي التركي قبل تسديد كامل المبلغ، وهو ما أضاع على اللاعب فرصة الإحتراف في فرنسا ومواجهة ميسي ونيمار.

مصطفى محمد

خناقة شوارع بين حسن شاكوش ورضا البحراوي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للمطرب الشعبي رضا البحراوي، أثناء حفلته في الساحل الشمالي وهو يوجه كلمات على المسرح للمطرب حسن شاكوش، بعد اشتباكه مع فرقته الموسيقية، وبعدها قرار الإيقاف للثنائي، قبل أن يتصالحا ربما يخفف ذلك من عقوبتهما.

شاكوش والبحراوي

إنتهاء مغامرة «وردة» في الدوري اليوناني

فيما جاء الدولى المصري عمرو وردة بمقدمة موضوعات البحث، بعد إعلان نادي باوك سالونيك انتقاله إلى الدوري القبرصي، عبر بوابة نادى «أنورثوسيس» رسمياً خلال الساعات القليلة الماضية، ونشر «باوك» اليونانى بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، أكد فيه أن هناك بنداً فى عقد وردة مع أنورثوسيس يمكنه من الحصول على نسبة 50% من أي بيع مستقبلي للاعب.

عمرو وردة

وانتهت مغامرة عمرو وردة فى الدوري اليوناني، بعد مسيرة استمرت لمدة 6 سنوات، ليبدأ مشواراً جديداً في الدوري القبرصي.