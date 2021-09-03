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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مايا مرسي عن إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة: انتصار كبير.. فيديو

مايا مرسي
مايا مرسي

علقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على قرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، قائله: "انتصار كبير للمرأة".


وأضافت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "قرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف يعتبر انتصار كبير للمرأة، وتسهيل على المرأة في لحظة ضعفها".


وأشارت: "المرأة المعرضة للحالة عنف سواء اغتصاب أو تحرش أو أي حالة من حالات العنف سواء في الفضاء العام أو داخل الأماكن الآمنة سيكون الأسهل لها الذهاب للوحدة المجمعة لتقديم البلاغ"، مضيفه أن المرأة المصرية تخطو إلى الأمام في عصرها الذهبي وحصلت على الكثير من المكتسبات فى ظل قياده سياسية داعمة ومؤمنة بدورها في المجتمع، وتمكينها فى جميع المجالات.

 

وأوضحت أن استراتيجية تمكين المرأة المصرية التي يندرج تحتها إنشاء الوحدة الجديدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، والتي تأتي كإحدى أهم تجليات الفكرة الأشمل والأعم وهي إعادة بناء الإنسان المصري ورفع مستوى الخصائص البشرية بما يسمح باسترداد مصر لمكانتها التي تستحقها بين الأمم.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف


أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص علي إنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.


ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها. 
بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.


وأشار القرار  إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.


ونص القرار على أن يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية.

ويعد المشرف العام للوحدة تقريراً نصف سنوي، وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه علي رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك.

 

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