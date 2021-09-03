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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر عبدالحميد : منتخب مصر يدفع ثمن أولوية مباريات الدوري الممتاز.. فيديو

منتخب مصر لكرة القدم
منتخب مصر لكرة القدم

قال تامرعبدالحميد، لاعب الزمالك السابق، إن الجمهور المصري صعب ارضاءه لأنه يريد الجمع بين الأداء والنتائج.


وأضاف تامرعبدالحميد، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، :"ضربة البداية مهمة للغاية في مرحلة المجموعات، وهو ما كنا نعاني منه في فترات تاريخية سابقة".
وأكمل:" منتخب مصر ظهر بملامح أمام أنجولا، كما كان يعاني من العشوائية في التحرك والانتشار داخل الملعب، ولهذا بسبب عدم إقامة تجمعات او خوض مباريات ودية".


وأكد :" عدم وجود تجمعات وأداء مباريات ودية، كان سبب رئيسي في عدم وجود انسجام بين لاعبي المنتخب، بجانب غياب محمد صلاح والنني، للأسف، منتخب مصر يدفع ثمن أولوية، مباريات الدوري الممتاز والمسابقات المحلية".


وتابع:" جماهير الزمالك تحلم بارتداء عبدالله السعيد، للقميص الأبيض،وبعض المسئولين في نادي الزمالك يتدخلون في صفقات الفريق".

تامرعبدالحميد الزمالك الجمهور المصري منتخب مصر أنجولا محمد صلاح النني الدوري الممتاز

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