أخبار التوك شو.. بكري: الرئيس السيسي أنقذ مصر من نفق مظلم وحرب أهلية.. ورئيس الزمالك: تلقيت تهنئة بالدوري من أعضاء بـ الأهلي ليس بينهم الخطيب

تناولت برامج “التوك شو” أمس، الخميس، العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي..

مصطفى بكري: الرئيس السيسي أنقذ مصر من نفق مظلم وحرب أهلية.. وحفتر صنع معجزة بليبيا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المؤامرات كبيرة على ليبيا، مؤكدا أن ميليشيات الخونة والمرتزقة تسعى لتدمير ليبيا، وإفشال الدولة الوطنية وهو أيضا ما يحدث في اليمن.

جنش يحسم الأمر بشأن الرحيل من الزمالك.. فيديو

قال الكابتن محمود جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، إنه مستمر فى نادي الزمالك ولن يترك النادي، معلقًا " بحب نادي الزمالك ولسه مجدد عقدي للنادي".

رئيس الزمالك: تلقيت تهنئة بالدوري من أعضاء بـ الأهلي وليس بينهم الخطيب

قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إنه تلقى التهاني بفوز الزمالك ببطولة الدوري، ويتحدث مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق دائمًا، وأيضا ممدوح عباس وكمال درويش، قائلا: "أنا محب لكل الناس والبطولة عائدة لنادي الزمالك وليس لرئيس النادي أو اللجنة التي تدير النادي".

قالت الدكتورة هبة الله حسنى عضو اللجنة القومية لفحص حالات ضمور العضلات الشوكي، إن هناك حوالي 3635 حالة ترددوا على الـ 24 عيادة المخصصين للمبادرة الرئاسية لعلاج الأطفال المصابين بضمور العضلات على مستوى الجمهورية.



أستاذ بجامعة الأزهر: ترقيع غشاء البكارة حلال في 4 حالات

قال الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن فلسفة الإسلام تقوم على الستر ما أمكن، حفاظًا على المجتمعات ، مضيفًا أن العذرية لا تتمثل في غشاء البكارة، ولكن في أدب المرأة وحيائها، معقبًا: "عايزين نرتقي، ولا نسوق للعفة بهذه الطريقة" .



عضها قرد.. غرائب وطرائف هنا الزاهد

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن الفنانة هنا الزاهد، لها غرائب وطرائف، وأنه أثناء تعارفها على الحيوانات عضها قرد.

شلل.. تامر أمين يفتح النار على لاعبي المنتخب

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك هجوما كبيرا على الكابتن حسام البدري مدرب المنتخب المصري، بعد لقاء المنتخب المصري لـ كرة القدم أمام أنجولا.



رغم الصلح بين شاكوش والبحراوي.. الموسيقيين: لا تراجع عن وقفهما

قال المطرب حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، إن النقابة لن تتراجع عن قرار وقف المغنيين حسن شاكوش ورضا البحراوي بعد أزمتهما الأخيرة، وذلك على الرغم من الصلح الذي جمع بينهما.

