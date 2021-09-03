منقذ طفل الشرقية: لو كنت فكرت لحظة كان الطفل مات.. وأمنيتي مقابلة الرئيس السيسي.. فيديو

روى محمد أبو عيد، منذ طفل الشرقية من الموت صعقا بالكهرباء، تفاصيل الواقعة، قائلا: "اللحظة مكنش فيها تفكير، لأني لو كنت فكرت كان الطفل توفى".

وأضاف "أبو عيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "أي حد في موقف زي دا كان ممكن يتردد لأني رايح أمسك كهرباء وفيها موت"، موضحا: "أنا كنت واقف أمام المحل بتاعي، وسمعت ست بتصرخ ببص لقيت طفل مرمي على الأرض وإيده متعلقه في عامود الكهرباء".



وتابع: "بدون تكفير وبدون وعي ومخش كان متعطل لأني مفكرش"، لافتا: "لو كنت فكرت لحظة كان الطفل مات، وكنت بجري وأنا فاقد الوعي".



وأشار إلى أنه تم تغيير عمود الكهرباء الذي تسبب في صعق الطفل بالكهرباء بعد الحادث، معقبا: “أمنية حياتي لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي".





قصة شاب أنقذ طفلا من الموت صعقا بالكهرباء.. فيديو



قال محمد إبراهيم الشاب الذى أنقذ طفلا بعد تعرضه لصاعق كهربائى بعمود إنارة بقرية المنير بمحافظة الشرقية ،إن عمود الإنارة كان به ماس كهربائى بسيط و تعرض له العديد من الأشخاص فى القرية منذ فترة طويلة و لكن لم يعطيه أحد اهتماما لذلك السبب.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صباحك مصرى" المذاع على قناة "mbc مصر"،أنه أتخذ القرار بإنقاذ الطفل فى نفس اللحظة التى تعرض للصعق فيها لأنه إذا تركه لمدة دقائق سيتوفى الطفل .

وأوضح ،أن الطفل لم يصبه أى ضرر بعد تعرضه للصاعق الكهربائى، لافتا إلى أن اسرة الطفل تسكن بجوار المحل الخاص به ،مشيرا إلى أنه عندما سمع صراخ إحدى السيدات فى الشارع خرج مسرعا و لم يتردد إبدا فى إنقاذ الطفل .

وأكد، أنه كان يصر على إنقاذ الطفل حتى إذا كلفه الأمر بأن يضع يده داخل الكهرباء ،لافتا إلى أنه عند خروجه لإنقاذ الطفل لم يعلم من هو .

