"التشميس" .. عقوبة عدم تنفيذ الأحكام فى العرف البدوى

في المدن والمجتمعات الحضرية تطبق القوانين التى وضعتها الدولة على الأفراد والهيئات، وتقوم بتنفيذها بما لديها من سلطات تنفيذية تضمن بها تنفيذ أحكام القضاء على كل من يصدر في حقة حكم قضائى من خلال (أمر ضبط وإحضار) تصدره النيابة العامة وتنفذة الشرطة، أما في المجتمعات البدوية التى تعيش شبه منعزلة في الصحراء، فهى بعيدة كل البعد عن هذا النظام القضائى المتكامل الذى يبدا من إجراءات التحقيق حتى إصدار الحكم وتنفيذة، لذلك كان ولابد لهذه المجتمعات إيجاد آلية تقوم من خلالها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من القضاء العرفى، فماذا لو رفض المحكوم علية تنفيذ الحكم؟ ....... هنا يأتى دور المجتمع المتمثل فى القبيلة فهى الضمانة الوحيدة القادرة على إرغامة على التنفيذ، لأن أساس تنفيذ الحكم هو الإنصياع له.

يقول صلاح سليمان الرشيدي أحد أبناء البحر الأحمر ومؤرخيها هذه المجتمعات لديها عاداتها وتقاليدها وقانونها العرفى الذى يلوذ إلية المظلوم للحصول علة حقة، وعظمة هذا القانون جعلتة يحظى بإحترام المجتمعات وينصاع جميع أفرادها لأحكامة، والويل كل الويل لمن لاينفذ الحكم الصادر ضده، فالعقاب يأتى من أفراد القبيلة نفسها، حيث يقوم وفد منها بالحوار معه والتنبيه على ضرورة الإنصياع وقبول الحكم وإذا لم يعدل عن موقفه يحتقره الجميع ويصبح منبوذا بين الناس ولايتعامل معة أحد ويترك وحيدا لفترة، فإذا تمسك بموقفة تجتمع القبيلة وتصدر قرارها المزلزل ألا وهو (التشميس) ........ ومعناه أن هذا الشخص قد خرج من عبائة القبيلة ولم يعد من أفرادها ولا فى حماها ويطرد من حدود مضارب القبيلة ومراعيها، ويصبح وحيدا ضعيفا مذلولا عرضة لتطاول أفراد أحقر القبائل وأضعفها، حيث يؤمن العرب بمقولة (الشاه المنفردة يأكلها الذيب).

وتابع الرشيدى تنفيذ الحكم هو مسئولية أفراد القبيلة والجميع يشارك فى ضمان إنصياع المحكوم عليه للحكم، وسمى هذا الإجراء "بالتشميس" أى أن هذا الشخص (أصبح فى الشمس بعيدا عن الظل الذى يرمز إلى كنف القبيلة وما توفرة لة من حماية وأمن وعزوة)، فأصبح هذا التشريع القاسى لايقدر على تحملة أحد وهو الضامن الوحيد لتنفيذ الأحكام والإنصياع لها في ظل عدم وجود سلطة تنفيذية تطبق القانون.

واوضح الرشندى التشميس في العرف البدوى له قواعد وخطوات منها دفع الديون ورد حقوق الغير عن الشخص المراد تشميسه، تلتزم بة القبيلة التى كان يعيش فى كنفها وكانت بمثابة الضامن فى حصولة على الدين فيجب علىها الوفاء بة ورد الحقوق لأصاحبها، ثم تكتب ورقة يوقع عليها عدد من الكبار ويتم نشرها في أماكن التجمعات عند القبائل والتى تسمى "المقاعد" حتي يعلم الجميع أن هذا الشخص تم طرده من قبيلته، وبالتالي لايقع علي القبيلة أي حقوق حينما يخطئ، وعلي من له الحق عند هذا الشخص الحصول علي حقه منه بيده بعيدا عن القبيلة، كما أنه لايحق للقبيلة الاقتصاص له إذا حدث له مكروه على يد أحد أبناء القبائل الأخرى.



كان القضاء قديماً عبارة عن احتكام الشعوب إلى عاداتهم وتقاليدهم، واعتمد العرب في الجاهلية على تجاربهم وخبراتهم في الحياة للتحكيم في مختلف شؤون الحياة، ولم يكن القضاء في المجتمع القبلي يوقع عقوبتة على الظالم فحسب، بل كان الحكم ممتد إلى قبيلته أيضاً حتى جاء الإسلام، ففي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح القضاء البشري مهمشاً بجانب القضاء الإلهي الذي حل مكانه، حيث أصبحت التقوى والعدالة هي المبادئ الأساسية في القضاء، كما أن وقوع العقوبة يكون على الشخص الجاني فحسب وليس على جميع أفراد عائلته أو قبيلته، قال تعالى: (قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ)

