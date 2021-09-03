اختبارات الناشئين بالزمالك يقودها نجوم النادي

أقيمت امس الخميس اختبارات نادي الزمالك إيروسبورت لناشئين وبراعم كرة القدم وذلك بمقر نادي إيروسبورت.

وتمت الاختبارات تحت قيادة نجوم الزمالك السابقين جمال عبد الحميد وطارق يحيى وهشام يكن ومصطفى نجم وأسامة حسن ومحمد إبراهيم، ومصطفى النقيب للجانب الإداري.



وكان نادي الزمالك ونادي إيروسبورت الرياضي التابع لوزارة الطيران المدني قد وقعا بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى الاستفادة من خبرات الزمالك والذي يعد أحد أكبر الصروح الرياضية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا للنهوض بمنظومة الألعاب الرياضية (الجماعية والفردية) بنادي إيروسبورت الرياضي، وكذا تأهيل وتدريب اللاعبين في قطاع الناشئين بالإضافة إلى تكوين كوادر.

