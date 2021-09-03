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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لصدى البلد.. رفع القمامة من شارع شركة الفورميكا في الإسكندرية

صدى البلد

استجابة لما نشر بخدمة بين الناس فى موقع  "صدى البلد الإخبارى"  قامت إدارة الرقابة والرصد البيئى برفع القمامة من شارع شركة الفورميكا بقرية نجع عبدالرواف التابعة لحى العامرية ثان محافظة الإسكندرية .

 

و جاء ذلك ردا على الشكوى المنشورة  فى موقع "  صدى البلد “ تحت عنوان “ خوفا من الأوبئة.. سكان شارع شركة الفورميكا في الإسكندرية يشكون من انتشار أكوام القمامة ”.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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