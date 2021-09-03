استجابة لصدى البلد.. رفع القمامة من شارع شركة الفورميكا في الإسكندرية

استجابة لما نشر بخدمة بين الناس فى موقع "صدى البلد الإخبارى" قامت إدارة الرقابة والرصد البيئى برفع القمامة من شارع شركة الفورميكا بقرية نجع عبدالرواف التابعة لحى العامرية ثان محافظة الإسكندرية .

و جاء ذلك ردا على الشكوى المنشورة فى موقع " صدى البلد “ تحت عنوان “ خوفا من الأوبئة.. سكان شارع شركة الفورميكا في الإسكندرية يشكون من انتشار أكوام القمامة ”.

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