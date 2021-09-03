حسين لبيب يكشف عن موقفه النهائي من الترشح لرئاسة الزمالك

كشف الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن موقفه النهائي من الترشح على مقعد رئيس النادي في انتخابات النادي المقبلة.

وأكد لبيب في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت” أنه حتي الآن لم يحسم موقفه النهائي من الترشح لـ الانتخابات مشددا أن آخر يوم في تقديم اوراق الترشح هو موعد حسم قراره .

وأضاف أنه في حال قرر الترشح سيخوض التجربة دون النظر لـ باقي المرشحين مشددا انه سيتشاور مع باق أعضاء اللجنة في هذا الامر قبل اتخاذ قراره النهائي .

تعليق حسين لبيب على تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك السابق للسلة



أكد كابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أنه يجب محاربة التعصب في الرياضة المصرية بالعلاقات الطيبة بين روؤساء الأندية، مشيرا إلى أن تعاقد النادي الأهلي مع مدربين سابقين لدى نادي الزمالك نوع من أنواع الذكاء.

وأضاف الكابتن حسين لبيب، خلال حواره مع الاعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه جرى التعاقد مع لاعب جديد "سوسا" لتدعيم فريق السلة خلال المرحلة القادمة، قائلا: سيظل الزمالك ملكًا للصالات، ولا توجد مشكلة لدينا في تعاقد الأهلي مع المدرب الأسبق لنادي الزمالك.



وتابع أن الانتصار في الملاعب وليس في خطف اللاعبين خلال الصفقات، ونحن نخطط للمرحلة القادمة ونفضل العمل بهدوء لحصد مزيد من البطولات للنادي الزمالك.