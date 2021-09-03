وزيرة الثقافة تشهد العرض الأخير لـ"ألمظ وعبده الحامولي" على مسرح البالون

شهدت مساء الخميس الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويرافقها المخرج الاستاذ خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى العرض المسرحي "ألمظ وعبده الحامولي" بمسرح البالون في اخر ليله عرض بمسرح البالون بعد نجاح مشرف في القاهره والاسكندريه والتي تعد اهم مسرحيات موسم الصيف وحضر العرض لفيف من الاعلاميين والضيوف.

وزيرة الثقافة في عرض ألمظ وعبده الحامولي

من بين الحضور برفقة وزيرة الثقافة كل من الدكتور دريه شرف الدين وزير الإعلام الاسبق ورئيس لجنه الثقافه والاعلام بمجلس النواب ،الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ، والفنان هشام عطوه رئيس هيئة قصور الثقافه، الفنان طارق صبرى، الفنان احمد ماهر ، الفنان محسن منصور، طارق صبرى ،عمر عابدين ،لمياء كرم ، كريم عرفه الامير اباظه رئيس مهرجان اسكندريه وضيوف مصر من الاردن الفنانه امل الدباس، حسين طبشيات،النجم على عليان

يعد العمل دراما عن السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

العرض إخراج مازن الغرباوي تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم، تمثيل وغناء مروه ناجى، وائل الفشنى، هانى كمال، محمد حسنى لبنى الشيخ ايميل شوقى ،عماد عبد المجيد ،محمد طلبه ، نورهان صالح محمد هلال والطفله ملك مازن الغرباوى تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة ،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك و مابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد ،من إخراج مازن الغرباوي

وبطولة كل من الفنانين بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هانى كمال ، محمد حسني، لبني الشيخ، محمد طلبة، إميل شوقي، محمد عمر، نورهان صالح ، عماد عبد المجيد، طارق راغب محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد هلال والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.