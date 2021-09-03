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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع المحترف الأمريكي "بوستيك" لخوض منافسات البطولة العربية

بوستيك
بوستيك

 

تعاقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة  محمد مصيلحى مع اللاعب الامريكي " جوش بوستيك"  مواليد 1987 ، لخوض منافسات البطولة العربية رقم " 33 "  و التي يستضيفها و يحمل لقبها زعيم الثغر ، بجانب المحترف الأساسي للفريق " ويبستر ".

و من المقرر أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق خلال الساعات القادمة فور وصوله للبلاد
و يُجيد " بوستيك " اللعب في مركز الجناح ولاعب الارتكاز بالإضافة إلى إجادته تصويب الرميات الثلاثية.

و عقب إشادة الكابتن أحمد مرعى باللاعب و إمكاناته الفنية توصل حازم الرجال أمين الصندوق و أحمد عبد المجيد عضو المجلس لصيغه أتفاق مع اللاعب لينضم لصفوف زعيم الثغر 

سلة الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري محمد مصيلحي البطولة العربية سلة الاتحاد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى

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