رسميا.. سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع المحترف الأمريكي "بوستيك" لخوض منافسات البطولة العربية

تعاقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع اللاعب الامريكي " جوش بوستيك" مواليد 1987 ، لخوض منافسات البطولة العربية رقم " 33 " و التي يستضيفها و يحمل لقبها زعيم الثغر ، بجانب المحترف الأساسي للفريق " ويبستر ".

و من المقرر أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق خلال الساعات القادمة فور وصوله للبلاد

و يُجيد " بوستيك " اللعب في مركز الجناح ولاعب الارتكاز بالإضافة إلى إجادته تصويب الرميات الثلاثية.

و عقب إشادة الكابتن أحمد مرعى باللاعب و إمكاناته الفنية توصل حازم الرجال أمين الصندوق و أحمد عبد المجيد عضو المجلس لصيغه أتفاق مع اللاعب لينضم لصفوف زعيم الثغر