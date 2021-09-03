حسين لبيب يعلن موقف الزمالك من إمكانية إلغاء بطولة كأس مصر

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عن موقف النادي من إمكانية إلغاء بطولة كأس مصر للموسم الحالي .

وأكد حسين لبيب في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن موقف الزمالك سيعتمد على أسباب اتحاد الكرة لـ الغاء البطولة مشددا أن الفريق يرغب في خوض البطولة من أجل التتويج بها.

وأضاف حسين لبيب أن موسم الكرة في مصر تاخر بالفعل لذلك فلا داعي لـ إلغاء بطولة كأس مصر مشددا أن البطولة يتبقي لها 4 مباريات سيحتاجون لـ 10 أيام لخوضهم.

وتابع أن هناك العديد من الفرق كافحت من اجل الوصول للدوار المتقدمة في بطولة كاس مصر وفي حال تم العائها ستحبط تلك الفرق.

ميدو: عودة حمدي النقاز للزمالك مصيبة .. "عايزين توصلونا إيه"

في سياق متصل قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، إن هناك شريحة كبيرة من جماهير القلعة البيضاء، مستاءة من عودة التونسي حمدي النقاز، إلى الفريق مُجددًا.

وأضاف ميدو خلال تقديمه برنامجه "أوضة اللبس" المُذاع عبر قناة "النهار": "هناك شريحة كبيرة من جمهور الزمالك مستاءة جدًا أن حمدي النقاز سيعود لنادي الزمالك، لأكثر من سبب".

تابع: "أنا غير قادر على فهم عودة النقاز لنادي الزمالك، لدي مشكلة في استيعاب أن هناك أشخاصًا في الزمالك تريد عودته (ما الرسالة التي تريدون توصيلها)".



وواصل: "النقاز عندما كان في الفترة الأول مع الزمالك تسبب في مشاكل كثيرة جدًا، وقبل مباراة هامة جدًا في المغرب أخذ جواز سفره وتوجه إلى تونس بسبب مشكلة عائلية مع زوجته، ورفض المشاركة في المباراة، وأمير مرتضى منصور يشهد على ذلك، وسافر بدون إذن وكان يتخلف عن معسكرات الفريق".

استكمل: "النقاز رحل عن الزمالك في توقيت صعب وتقدم بشكوى للفيفا، الأهم من كل ذلك أن الأبيض يمتلك حمزة المثلوثي في نفس مركزه ويعد أحد أسباب فوزه بالدوري، كيف يفكر الزمالك في عودة النقاز؟".

أردف: "مجلس إدارة الزمالك يتحدث عن القيم والمبادئ، والنقاز عودته مصيبة وغير مقبولة للجماهير، ومن الناحية الفنية المثلوثي أفضل منه في الفترة الأخيرة".

أشار: "حمدي النقاز تحدى الزمالك في فيفا ورفض تخفيض دولار واحد من مستحقاته، اليوم النقاز يساوم الزمالك لكي يعود ويلعب إجباريا، والجماهير حزينة".

اختتم: "حمدي النقاز لو ارتدى قميص الزمالك سوف أقوم بتشجيعه، وأتمنى أنا وكل جمهور الزمالك، المفاوضات تفشل".