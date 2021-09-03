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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لبيب عن درع الدوري المصري :خرج لـ بضع ساعات وجاري التحقيق

صدى البلد

كشف الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن حقيقة الأخبار المنتشرة بخصوص اختفاء درع الدوري من مقر النادي.

وأكد لبيب في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ”  أن درع بطولة الدوري موجود في مكتبه الخاص مشددا انه لم تتم سرقته كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأضاف: الدرع خرج من النادي لبضع ساعات، ويجري التحقيق في هذه الواقعة، وسيتم محاسبة المسؤول عن خروج الدرع من النادي.

وتابع ان باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مدرب رائع لديه اسلوب خاص في كيفية التتويج بالبطولات بالاضافة لشخصية قويه ومسيطره .

وعن افضل للاعب في الأهلي فأكد ان عمرو السوليه هو الأفضل وليس محمد مجدي قفشه مشددا ان السولية هو “ رمانه الميزان ”.

 

ميدو: عودة حمدي النقاز للزمالك مصيبة .. "عايزين توصلونا إيه"



في سياق متصل قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، إن هناك شريحة كبيرة من جماهير القلعة البيضاء، مستاءة من عودة التونسي حمدي النقاز، إلى الفريق مُجددًا.

وأضاف ميدو خلال تقديمه برنامجه "أوضة اللبس" المُذاع عبر قناة "النهار": "هناك شريحة كبيرة من جمهور الزمالك مستاءة جدًا أن حمدي النقاز سيعود لنادي الزمالك، لأكثر من سبب".

تابع: "أنا غير قادر على فهم عودة النقاز لنادي الزمالك، لدي مشكلة في استيعاب أن هناك أشخاصًا في الزمالك تريد عودته (ما الرسالة التي تريدون توصيلها)".
وواصل: "النقاز عندما كان في الفترة الأول مع الزمالك تسبب في مشاكل كثيرة جدًا، وقبل مباراة هامة جدًا في المغرب أخذ جواز سفره وتوجه إلى تونس بسبب مشكلة عائلية مع زوجته، ورفض المشاركة في المباراة، وأمير مرتضى منصور يشهد على ذلك، وسافر بدون إذن وكان يتخلف عن معسكرات الفريق".

استكمل: "النقاز رحل عن الزمالك في توقيت صعب وتقدم بشكوى للفيفا، الأهم من كل ذلك أن الأبيض يمتلك حمزة المثلوثي في نفس مركزه ويعد أحد أسباب فوزه بالدوري، كيف يفكر الزمالك في عودة النقاز؟".

أردف: "مجلس إدارة الزمالك يتحدث عن القيم والمبادئ، والنقاز عودته مصيبة وغير مقبولة للجماهير، ومن الناحية الفنية المثلوثي أفضل منه في الفترة الأخيرة".

أشار: "حمدي النقاز تحدى الزمالك في فيفا ورفض تخفيض دولار واحد من مستحقاته، اليوم النقاز يساوم الزمالك لكي يعود ويلعب إجباريا، والجماهير حزينة".

اختتم: "حمدي النقاز لو ارتدى قميص الزمالك سوف أقوم بتشجيعه، وأتمنى أنا وكل جمهور الزمالك، المفاوضات تفشل".

 

 

الدوري المصري الزمالك حسين لبيب مجدي قفشة مرتضى منصور

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