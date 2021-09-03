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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقيق ياسمين عبد العزيز ينتقد الصحافة بسبب أخبار سفرها للعلاج بالخارج

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وشقيقها

انتقد وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز تناول الصحافة لأخبار الحياة الخاصة والحالة المرضية التي تمر بها شقيقته من سفرها للعلاج بالخارج. 

وكتب شقيق ياسمين عبد العزيز على حسابه بموقع فيسبوك:" تصريحات الصحافه من وقت سفر ياسمين للخارج الي الان ليس لها أي أساس من الصحة".

واستطرد قائلا:"الظاهر أن الناس دي اتهبلت وبتقول أي كلام وتخلق حوارات وتعيش عليها وتصدقها ويبنوا عليها قصص وياكلوا عيش من وراها".

شقيق ياسمين عبد العزيز 

بين الشائعات والمرض، هذه حياة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، في الفترة الأخيرة، فمنذ زواجهما تعرض أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز لكم هائل من الشائعات، وما زاد الأمر سوءً تعرضت "ياسمين" لحالة صحية سيئة جعلت منها وزوجها مادة خصبة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي والشائعات.

تلاحق الشائعات الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي منذ زواجهما متدخلين في أدق تفاصيل حياتهم كلآتي: 

شائعة حملها 

 عقب زواج الفنانة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي، وفي أعقاب تصوير مسلسلهما "اللي ملوش كبير" تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ ياسمين تُظهر انتفاخ في بطنها، مروجين بها شائعة حملها، الذي اتضح فيما بعد أن الصورة تم تعديلها بالفوتوشوب.

استكمالا لرحلة الشائعات التي تتعرض لها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فهناك شائعة جديدة كانت تقول أنها تعرضت لغيبوبة بعد خطأ طبي حدث لها أثناء إجراء عملية جراحية، لكن صدى البلد كشف أن حالتها الصحية تحسنت وبدأت في الاستقرار تدريجيًا بعد أن شهد تدهورًا، حيث لم تدخل في غيبوبة وأنها كانت تعاني من مضاعفات إثر العملية.

كما انتشرت شائعة تؤكد انفصال احمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز، الأمر الذي واجهه العوضي بسخرية، نافيًا أياه جملة وتفصيلاً، كاشفًا عن أنه استكمل أوراق سفرة وتوجه إلى مدينة جينيف بسويسرا من أجل اللحاق بزوجته.

تعرضت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في الفترة الماضية، لـ أزمة صحية أدت لدخولها الرعاية المركزة، ما أصابت زوجها "العوضي" بحالة شديدة من الحزن والضعف عبر عنها خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً " يمكن ببان  قدامكم دايما قوي .. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا ... أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة ...  أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه ... بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه".

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