عمر كمال يكشف كواليس انضمامه للزمالك

أعرب عمر كمال عبد الواحد نجم فريق الزمالك الجديد عن سعادته بـ الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وأضاف عمر كمال في تصريحات لـ قناة " الزمالك ان الانضمام للفريق هو حلم اي للاعب مشددا ان يسعى للتتويج بالعديد من البطولات في الزمالك .

وأضاف أن نادي بيراميدز كان يرغب في ضمه وقدم عرض كبير مشددا انه رغبته كانت الانضمام للزمالك.

وتابع ان بيراميدز فريق كبير ولا بعرف الياس مشددا ان عبدالله السعيد نجم بيراميدز للاعب ذكي وسيكون اضافه للزمالك حال انضمامه.





أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا



قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد سفر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى الجابون بطائرة خاصة .

ويلتقي منتخب مصر لكرة القدم امام نظيره الجابون يوم الأحد 5 سبتمبر الجاري فى إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وجاء قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بسفر البعثة على متن طائرة خاصة خوفا من الإرهاق ، وكذلك كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وفازت مصر بهدف نظيف على أنجولا في بداية مشوارها في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام القادم، في لقاء احتضنه استاد الدفاع الجوي.

ورغم فوز مصر وحصد النقاط الثلاث كاملة، إلا أن المباراة أثارت قلق الجمهور المصري بسبب أداء المنتخب غير الجيد، وتهديد أنجولا المستمر.

مصر ستلعب الجولة الثانية يوم 5 سبتمبر المقبل ضد الجابون خارج الديار بحثاً عن النقطة السادسة قبل انتهاء فترة التوقف الحالية، أملاً في الاحتفاظ بالصدارة دون منازع.