سلمى علي تتأهل لربع نهائي البارا تايكوندو في بارلمبياد طوكيو

تأهلت سلمي على نجمع المنتخب في التايكوندو الدور ربع النهائي في منافسات وزن ٥٨ كجم سيدات الفئه K43/44 للبارا تايكوندو

وتمكنت سلمي على من الفوز أمام الجامايكية شاونا- كاي هاينز لنتيجه 9 /12، ضمن منافسات الألعاب البارالمبية طوكيو.

وستواجه سلمى على في الدور ربع النهائي الدنماركية ليزا جيسنيج المصنفة الأولى عالمياً و بطلة العالم أربع مرات لمنافسات وزن تحت 58 كجم سيدات الفئة K44.

وكان محمد الزيات نجم المنتخب توج بالميدالية الفضية عقب انسحابه من مباراة النهائي أمام بطل البرازيل لعدم قدرته طبيا علي خوض المباراة