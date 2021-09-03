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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور: رئيس الاتحاد الدولي يهنئ الزمالك ببطولة الدوري رغم أن بعض الإعلاميين قالوا إن الزمالك اتخصم منه ٦ نقاط

صدى البلد

نشر الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ، منشوا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

 

وكتب الغندور “ حاجة غريبة جدا رئيس الاتحاد الدولي يهنئ الزمالك ببطولة الدوري رغم ان بعض الاعلاميين قالوا ان الزمالك اتخصم منه ٦ نقاط بجواب رسمي من الاتحاد الدولي ”.

 

و قال الإعلامى خالد الغندور إن نادي الزمالك سوف يعلن عن الصفقات المتوقع إبرامها خلال الساعات القادمة.


وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "٤٨ ساعة على إعلان أهم صفقات نادي الزمالك مبروك يا زملكاوية".


وتوج الزمالك بلقب الدورى الممتاز للموسم الجارى، للمرة الثالثة عشر فى تاريخه، بعدما نجح لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى تحقيق حلم جماهير قلعة ميت عقبة وانتزاع اللقب رسميًا قبل انتهاء المسابقة المحلية بجولة واحدة. 

الزمالك خالد الغندور

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