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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هزيمة "سلمي علي" في ربع نهائي التايكوندو في بارالمبياد طوكيو

صدى البلد

تعرضت سلمى على نجمة المنتخب الوطنى للتايكوندو، للهزيمة أمام الدنماركية ليزا جيسنيج المصنفة الأولى عالمياً وبطلة العالم أربع مرات لمنافسات وزن تحت 58 كجم سيدات الفئة K44 فى الدور ربع النهائي للباراتايكوندو، ضمن منافسات الألعاب البارالمبية طوكيو.

وكانت سلمي على، نجمع المنتخب في التايكوندو تاهلت لـ الدور ربع النهائي في منافسات وزن ٥٨ كجم سيدات الفئه K43/44 للبارا تايكوندو.

 

وتمكنت سلمي على من الفوز أمام  الجامايكية شاونا- كاي هاينز  لنتيجه 9 /12، ضمن منافسات الألعاب البارالمبية طوكيو.

وستواجه سلمى على في الدور ربع النهائي الدنماركية ليزا جيسنيج المصنفة الأولى عالمياً و بطلة العالم أربع مرات لمنافسات وزن تحت 58 كجم سيدات الفئة K44.

وكان محمد الزيات نجم المنتخب توج بالميدالية الفضية عقب انسحابه من مباراة النهائي أمام بطل البرازيل لعدم قدرته طبيا علي خوض المباراة .

المنتخب الوطني سلمى على التايكوندو طوكيو الدنمارك

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