صفع ميدو وعشق حسام حسن.. ما لم تعرفه والوجه الآخر لـ الجوهري في ذكرى رحيله الـ 9

تحل اليوم 3 سبتمبر الذكري الـ 9 لرحيل محمود الجوهوي جنرال الكرة المصرية والذي يعد اسطوره ورمز للكرة المصرية

وتعد حياة الجوهري مليئه بـ الحكايات والاسرار من خلال علاقته بـ اللاعبين

ويعرض موقع صدى البلد موقف من حياة الجوهري عندما صفع أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق وعلاقته القويه بـ حسام حسن

من أهم الدروس التاريخية التى اعطاها محمود الجوهرى لللاعبين موقفه من أحمد حسام ميدو البالغ من العمر 18 عامًا وقتها عندما تعدى لفظيًا على الجوهري نفسه عند خروجه مستبدلًا في إحدى مُباريات تصفيات كأس العالم 2002 حيث يروي ميدو بأن الجوهري لم يلتفت له وواصل توجيه اللاعبين وبعد انتهاء اللقاء وذهاب الجميع لمنازلهم اتصل به سمير عدلي مُدير المُنتخب للحضور في منتصف الليل بمكتب الجنرال ليُفاجأ بصفعة على الوجه وسباب مُتتال ثم طلب منه التدريب أكثر ليكون جاهزًا لمُباراة السنغال!.. وهو الموقف الذى كان علامة فى مسيرة أحمد حسام ميدو.

لم يرتبط محمود الجوهري المدير الفني الأسطوري الراحل للكرة المصرية بلاعب كما ارتبط بحسام حسن اللاعب التاريخي للأهلي والزمالك ، حيث كان يثق فيه بشكل كبير مهما تعرض لانتقادات، ويبقى الموقف الأشهر في علاقة الثنائي عندما أصر محمود الجوهرى على ضم المهاجم الأول لمصر في بطولة أمم أفريقيا 1998 ببوركينا فاسو، وذلك رغم تراجع مستوى اللاعب وقتها الأمر الذي جعل الاعلام يفتح النار على الجهاز الفني ويتهمه بمجاملة حسام وأنه ضمه إلى القائمة لتكريمه، إلا ان حسام حسن رد الجميل للجوهري في بوركينا فاسو وسجل 7 أهداف كاملة بهذه النسخة ليقود الفراعنة للعودة الى منصة التتويج بعد غياب 12 عاما وإحراز اللقب الرابع في تاريخ المنتخب.